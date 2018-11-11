3 Çocuk Annesi Gittiği Kurs Sayesinde Kendi İşinin Patronu Oldu

3 çocuk annesi gittiği kurs sayesinde kendi işinin patronu olduGünde 280 km yol kat ederek kendi iş yerini açtı
KOCAELİ - Düzce
'de yaşayan 3 çocuk annesi, Kocaeli
'de açılan meslek kursuna giderek aldığı kuaförlük sertifika ile kendi işinin patronu oldu. Düzceli 3 çocuk annesi Aysun Bulut, 3 yıl boyunca Düzce-Kocaeli arasında gidip gelerek bitirdiği kurs ile kendi iş yerini açtı. Düzce'de yaşayan Aysun Bulut, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK)'in kuaförlük branşı ile eğitim verdiğini duyarak kursa başvuru yaptı. Başvurusu kabul olan Bulut, 3 yıl boyunca yaklaşık 280 km'lik yolu kat ederek kuaförlük kursunu başarıyla tamamladı. Kurs sonunda aldığı sertifika ile kendi iş yerini açarak kuaförlük mesleğine başlayan Bulut, 3 yıllık emeğinin karşılığında kendi işinin patronu oldu. Açtığı iş yeri sayesinde üreten ve ailesinin geçimine katkı sunduğunu belirten Bulut, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.3 yıl boyunca kurs için Düzce'den Kocaeli'ne geldiKuaförlük kursu için Düzce-Kocaeli arasında günde 280 km'lik mesafeyi kat eden Aysun Bulut, "Eskiden evde oturan ev işi yapan bir kadındım. Her zaman içimde kuaför olma isteği vardı. Bu hayalim KO-MEK ile gerçekleşti. Ama sadece bununla da sınırlı kalmadı. KO-MEK'te öğrendiklerimle dükkan açma cesareti buldum. Hayalimin yanı sıra artık bir de kendi paramı kazanır hale geldim. İkisi kız biri erkek olmak üzere üç evladım var. Kızlarım lisede okuyor. Erkek evladım ise askerde. Çocuklarıma tek başıma bakıyorum. Bana bu imkanı veren, hayatımı değiştiren KO-MEK'e çok teşekkür ederim" diye konuştu.Ustalık belgesi almak için eğitimlerine devam edecekÖte yandan Aysun Bulut, KO-MEK'te ki kuaförlük branşı derslerine devam ediyor. Yeterlilik belgesi bulunan Aysun hanımın bir sonraki hedefi ise mesleğinde ilerlemeyi sağlayacak olan ustalık belgesini almak.
Kocaeli,Düzce
11 Kasım 2018 Pazar 12:43