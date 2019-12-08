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3 çocuk annesi, intihar etti

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, 3 çocuk annesi Nazlı A. (40), evinde kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

08.12.2019 20:50 | Son Güncelleme: 08.12.2019 20:503 çocuk annesi, intihar etti

HATAY'ın ilçesinde, 3 çocuk annesi Nazlı A. (40), evinde kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde Çiğdede Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Nazlı A.'dan alamayan yakınları evine gitti. Yakınları, Nazlı A.'yı iple tavana asılı halde buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Nazlı A.Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nazlı A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Samandağ, Güncel

Kaynak: DHA

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