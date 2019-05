3 çocuk annesi kadın 170 kilodan 83 kiloya düştü

Kaynak: İHA

DÜZCE (İHA) – Düzce 'de yaşayan üç çocuk annesi 31 yaşındaki Seçil Horota, hayallerini gerçekleştirmek için 170 kilodan 83 kiloya düştü.Düzce'nin kalıcı konutlar bölgesinde oturan 31 yaşındaki üç çocuk annesi, yaptığı doğumlar ve yaşadığı stresler nedeniyle aldığı kilolarını hayallerini gerçekleştirmek adına verdi. Yaptığı iki doğumdan sonra 140 kiloya ulaşan Seçil Horota, ardından dünyaya getirdiği kızı sonrasında 170 kiloya çıktı. Kiloları nedeniyle sıkıntılar yaşayan Horata, kilo vermeye karar verdi. Düzce Üniversitesinde 1 yıl önce tüp mide ameliyatı olan genç kadın, azimle kısa sürede 87 kilo vererek 83 kiloya düştü.Yaptığı doğumlar, yaşadığı sıkıntı, stres ve ailevi hayatının kilo almasına neden olduğunu söyleyen Horata, "Yaşadıklarım sonucunda 170 kiloya çıktığımda bir oturup düşünme kararı aldım. Artık bu kilolarla devam edemeyeceğimi anladım. Bunun için de o dönem değil ancak ilerisi için sıkıntı olacağını fark ettim. Çünkü çok aktif bir şekilde çalışıyordum. Çalışma hayatım devam ediyordu ve aynı zamanda çocuklarım da vardı. Çok yoğun bir dönemdeydim ama kilolarımın bana problem olacağını tahmin ettiğim için tüp mide operasyonu olmaya karar verdim. Bu sayede kilo verme adımını başlatmış oldum" diye konuştu."Kilolarım nedeniyle istemediğim şeyleri bile alamıyordum, olmuyordu"Seçil Horata, aldığı kilolar nedeniyle çok çabuk yorulduğunu, zaman zaman nefes almakta zorlandığını belirterek, "Hiçbir şekilde rahat giyinemiyordum. Giyim konusunda sıkıntılarım vardı. Bir mağazaya gittiğimde istediğim bir şeyi almak bir kenara istemediğim şeyi dahi alamıyordum. Giyim konusunda sıkıntı çektiğim için dikiş kursuna gittim ve hem kendim hem çocuklarım hem de giyim problemimi aşmak için kursu tamamladım ve dikiş belgesi aldım. Çocukluğumda hayalim polis olmaktı. Çok iyi derslerim olmasına rağmen okuyamadım. Lise son sınıftan ayrılmak zorunda kaldım. Okulumu bir azimle bitirme çabasındaydım. İlk önce dışarıdan açık lise okuyarak Ticaret Meslek Lisesini bitirdim. Daha sonra özel güvenlik olmak için silahlı güvenlik kursuna katıldım ve silahlı güvenlik belgesi aldım. Hayalimdi ama polis olmakla başlayan bir hayal. Üniforma aşkı beni zayıflamaya itti. Üniversite sınavlarına girdim, şuan Eskişehir Anadolu Üniversitesinde 4 yıllık maliye okuyorum" dedi.Kilo verdikten sonra muhteşem bir hayatının olduğunu söyleyen Horata, "87 kilo verdim. Hayatımda her şey bir anda değişti. Muhteşem bir hayatım oldu. Dördüncü katta oturuyorum. Dört kat çıkmak benim için eziyetti ve çıkamıyordum. Her katta, hatta her basamakta dinlenmek durumunda kalıyordum. Kilo vermenin bana çok büyük artıları oldu. Özellikle hayallerimi gerçekleştirmek konusunda en büyük yardımcım kilo vermek oldu" şeklinde konuştu. Genç kadının çocukları Bekir Berat Uslu, Abdulla Azat Uslu ve Ceyda Ceylan ise anneleri ile ilgili olarak, "Şimdi daha iyi. Zayıfladı bizimle ilgilenebiliyor. Parklara gidebiliyoruz, yürüyebiliyoruz. Anneme şimdi daha iyi sarılabiliyorum. Önceki halinde sarılamıyordum, şimdiki halinde sarılabiliyorum. Annem böyle daha güzel oldu. Daha mutluyuz" dediler. - DÜZCE Düzce