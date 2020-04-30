Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

3 çocuk annesi kadının tarla mesaisi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki 3 çocuk annesi kadın evini geçindirmek için 20 yılı aşkın süredir tarlalarda çalışıyor.

30.04.2020 19:44 | Son Güncelleme: 30.04.2020 19:47
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki 3 çocuk annesi kadın evini geçindirmek için 20 yılı aşkın süredir tarlalarda çalışıyor.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çiğli Mahallesindeki biber tarlasında çalışan tarım işçilerinin çavuşluğunu yapan 3 çocuk annesi Çiğdem Zorba, üretim ve hasat dönemine göre de şehrin farklı noktalarında çalışıyor.
Zorba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yılı aşkın süredir tarım işçiliği yaptığını söyledi.
Koronavirüs nedeniyle eşinin çalışamadığını, kendisinin de evin geçimi için çalışmak zorunda olduğunu ifade eden Zorba, "Kirada oturuyorum ve 4 aydır kiramı ödeyemiyorum. Eşim inşaatçı ve koronavirüs dolayısıyla iş bulamıyor. Evimizi geçindirmek için çalışmak zorundayım. Bizler üretim sağlamak ve üretimi geliştirmek adına çalışmak zorundayız, sizler evde kalın." diye konuştu. 3 çocuk annesi kadının tarla mesaisi

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Pazarcık, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan’ın fotoğrafını paylaştı Haberler
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti Haberler
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Konyaspor’un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Haberler
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Haberler
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Ebru Şallı’nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Haberler
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı Haberler
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı
İstanbul’da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’in koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Haberler››Güncel››3 çocuk annesi kadının tarla mesaisi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:36: Almanya, korona önlemlerini kademeli olarak gevşetmeye devam ediyor - Haber 20:36: Cumhurbaşkanlığından Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin detaylı paylaşım - Haber 20:35: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle vatandaşlarla konuştu - Haber 20:30: Erzurum'da polisin Kovid-19 mesaisi sürüyor - Haber 20:30: Marmaris'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında işletmelerin kaldırıma masa sandalye koyması yasaklandı - Haber 19:31: Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 230 bini aştı - Haber 19:14: Kars'ta operasyonda öldürülen PKK'lı 7 teröristten 4'ünün gri listede yer aldığı ortaya çıktı - Haber 17:48: Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti - Haber 16:08: Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı - Haberler 16:07: Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı - Spor