3 çocuk annesi, koronavirüsten öldü

İSTANBUL'da yaşayan Kahramanmaraşlı Hilal Doğan (44), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Kadın toprağa verilirken, testleri pozitif olan eşi ve 3 çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İstanbul 'da 11 gün önce rahatsızlanarak hastaneye başvuran 3 çocuk annesi Hilal Doğan'ın yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Kronik rahatsızlıkları da olduğu belirtilen kadın tedavi altına alındı ancak dün hayatını kaybetti. Hilal Doğan, bugün toprağa verilirken, eşi ile 15, 18 ve 20 yaşlarındaki 3 çocuğunun da testleri pozitif çıktı. Baba ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu ve evde karantina altında oldukları belirtildi.