Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

3 çocuk annesi olan kadının tarla mesaisi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki 3 çocuk annesi kadın evini geçindirmek için 20 yılı aşkın süredir tarlalarda çalışıyor.

3 çocuk annesi olan kadının tarla mesaisi
30.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:59
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki 3 çocuk annesi kadın evini geçindirmek için 20 yılı aşkın süredir tarlalarda çalışıyor.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çiğli Mahallesindeki biber tarlasında çalışan tarım işçilerinin çavuşluğunu yapan 3 çocuk annesi Çiğdem Zorba, üretim ve hasat dönemine göre de şehrin farklı noktalarında çalışıyor.
Zorba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yılı aşkın süredir tarım işçiliği yaptığını söyledi.
Koronavirüs nedeniyle eşinin çalışamadığını, kendisinin de evin geçimi için çalışmak zorunda olduğunu ifade eden Zorba, "Kirada oturuyorum ve 4 aydır kiramı ödeyemiyorum. Eşim inşaatçı ve koronavirüs dolayısıyla iş bulamıyor. Evimizi geçindirmek için çalışmak zorundayım. Bizler üretim sağlamak ve üretimi geliştirmek adına çalışmak zorundayız, sizler evde kalın." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Pazarcık, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

New York’ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı Haberler
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat’tan beri bir ilk gerçekleşti Haberler
Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat'tan beri bir ilk gerçekleşti
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor Haberler
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı Haberler
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı
Fransa Futbol Federasyonu, PSG’yi şampiyon ilan etti Haberler
Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı Haberler
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere’nin ardından 5 ülkede daha görüldü Haberler
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardından 5 ülkede daha görüldü
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan’ın fotoğrafını paylaştı Haberler
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Haberler››Güncel››3 çocuk annesi olan kadının tarla mesaisi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:58: Saksıda kenevire gözaltı - Haber 15:58: CHP'li Özkoç'a Başkan Sayan'dan tepki - Haber 15:58: Efeler Belediyesi bahar temizliğine devam ediyor - Haber 15:58: Kaymakam Aslan'dan '1 Mayıs' açıklaması - Haber 15:58: TİSK Başkanı Akkol'dan 1 Mayıs mesajı Açıklaması - Haber 15:12: Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı - Haberler 13:48: Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor - Haber 13:30: Abdülhamid'in torunundan koronavirüs önerisi: Pamuk ve yün oranı yüksek kumaşlar giyelim - Haber 12:19: New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı - Haberler