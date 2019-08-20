Haberler» 3. Sayfa» Haber

3 çocuk annesi öldürüldü

3 çocuk annesi öldürüldü Elazığ'ın Yazıkonak Beldesi'nde mevsimlik işçilere çavuşluk yapan kadın, evinin önünde çıkan silahlı kavgada vurularak hayatını kaybettiELAZIĞ - Elazığ'da tartışma arasında kalan 3 çocuk annesi vurularak öldürüldü.

20.08.2019 11:32
3 çocuk annesi öldürüldü
3 çocuk annesi öldürüldü
Elazığ'ın Yazıkonak Beldesi'nde mevsimlik işçilere çavuşluk yapan kadın, evinin önünde çıkan silahlı kavgada vurularak hayatını kaybetti
ELAZIĞ - Elazığ'da tartışma arasında kalan 3 çocuk annesi vurularak öldürüldü.Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, merkeze bağlı Yazıkonak Beldesi Fatih Mahallesi Neşe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, tarlada çalışan işçileri almak için, işçilere çavuşluk yapan 48 yaşındaki 3 çocuk annesi Kebire Atanmaz'ın yaşadığı eve giden Ö.C. ile aralarında husumet bulunan M. Ş. karşılaştı. Yaşanan tartışmada M. Ş. üzerinde taşıdığı tabancayı çıkartarak ateş etti. Olayda araya girmeye çalışan Kebire Atanmaz vuruldu. Ağır yaralanan kadın ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 çocuk annesi kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otopsi için kadının cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Olayın ardından İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında M.Ş. ve Ö.C'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Öteyandan olayda kullanılan silahta ele geçirildi.
3 çocuk annesi öldürüldü

Yazıkonak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:50   Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
12:45   Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyon sırasında Oktar ve örgütün iki numaralı ismi Didem...
12:40   Kanada'da ayı saldıran Fransız turist hayatını kaybetti
12:39   Vatandaşları akıl almaz yalanlarla kandırdılar
12:31   FETÖ/PDY'nin üniversite yapılanmasına 21 gözaltı kararı
12:22   Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üniversite yapılanmasına yönelik...
12:19   Otomobil bariyerlere çarptı : 4 yaralı