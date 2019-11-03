Haberler » 3. Sayfa » 3 çocuk babası adamın ölümüne neden olan vicdansız sürücü yakalandı

3 çocuk babası adamın ölümüne neden olan vicdansız sürücü yakalandı

Adıyaman'da 3 çocuk babası bir adama çarparak ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan sürücü jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

03.11.2019 17:28

Adıyaman'da yayaya çarparak ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan sürücü yakalandı.

Adıyaman-Gölbaşı karayolu Çakal Köprüsü yakınlarında gece işten çıkarak evine dönen 3 çocuk babası Aziz Ök'e (49) sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil çarpmış, Ök olay yerinde hayatını kaybetmişti. Ök'e çarpan sürücü, otomobiliyle kaçmıştı. Sabah yol kenarında Aziz Ök'ün cesedini gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Aziz Ök'ün cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

JANDARMA EKİPLERİ YAKALADI

Jandarma ekipleri, Aziz Ök'e çarptıktan sonra olay yerinden kaçan B.A. ve kazaya karışan 33 AN 303 plakalı otomobili Altınşehir Mahallesi'nde buldu. Yakalanan B.A. ve kaza anında yanında bulundukları iddia edilen K.K. ile S.Ç. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

3 çocuk babası adamın ölümüne neden olan vicdansız sürücü yakalandı

3. Sayfa

Kaynak: İHA


YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:40 Kocaeli'de kaza yapan otomobil 60 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
23:38 Beşiktaş'ta gece kulübü sahibinin şüpheli ölümü
23:24 Traktör römorkuna çarparak savrulan otomobil hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
15:13 Evlat katili adam, cezaevi yönetiminden oğlunun cenazesine katılmayı talep etti
10:32 19 yaşındaki genç sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti
23:42 İstanbul'da kan donduran olay! Evcil hayvanlar sahibinin cesedini yedi
23:32 Babasının kullandığı pikabın altında kalan çocuk, hayatını kaybetti
22:14 Diyarbakır'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı çatışma: 2 yaralı
20:22 Kayıp yönetmen Mehmet Şafak Türkel ölü bulundu
19:16 3 kaçak göçmeni İtalya vaadi ile kandırıp Büyükada'ya gönderdiler
3.11.2019 23:57:11