3 Çocuk Babası Adamı Köpek Yüzünden Öldürmüş

30 Kasım 2018 Cuma 17:03



30 Kasım 2018 Cuma 17:03

İzmir'de başka köpeklerin saldırdığı bir köpeği kurtarmak isterken çıkan tartışmada pompalı tüfekle öldürülen 3 çocuk babası Adil Göçer'i öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Barış Altun mahkemede, cinayeti işlediği tüfeği 400 liraya satın aldığını söyledi. Göçer'in eşi ise "Eşim bir köpek yüzünden öldü" diyerek sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.İzmir'de köpeklerine taş attığı için 1 kişiyi öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Barış Altun ile tutuksuz sanıklar M.A. ve S.K.'nin yargılandığı dava, İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Davanın bugünkü duruşmasına, olayda hayatını kaybeden Adil Göçer'in yakınları ile tutuklu sanık Barış Altun ve amcası tutuksuz sanık M.A. ve taraf avukatları katıldı.Olay günü işinden çıkıp hayvancılık yapan amcası M.A.'nın yanına gittiğini anlatan Barış Altun, mahkemede yaptığı savunmasında, "Hayvan damının önündeki köpeğimizin havladığını duyup dışarı çıktım. Başka köpekler olduğunu görüp onları kovaladım. Sonra köpek yine havlamaya başladı. Dışarı çıktığımda tanımadığım 4 kişinin köpeğe taş attığını gördüm. Onları köpeğe taş atmamaları için ikaz ettim. Bana küfür ettiler. Tellerin arasından bana yumruk atmaya çalıştılar. Daha önce yaban hayvanlarından korunmak için 400 liraya aldığım pompalı tüfek ile 4 fişeği alıp dışarı çıktım. 2 fişeği tüfeğe doldurup 1 el havaya, 1 el yere ateş ettim. Bu sırada Adil Göçer'in vurulup yere düştüğünü gördüm. Amcam M.A., Adil Göçer'i arabaya bindirmeleri için arkadaşlarına yardım etti" diye konuştu.Olayın ardından amcasının oğlu K.C.A. ile arkadaşı S.K.'nin olay yerine geldiğini ve K.C.A.'nın yaşı küçük olması sebebiyle olayı üstlenmek istediğini anlatan Barış Altun, "Ben ve amcam buna karşı çıktık. Olaydan pişmanım. Öldürmek için değil korkutmak için ateş etmiştim" dedi."Eşim bir köpek uğruna öldü"Olayda hayatını kaybeden Adil Göçer'in eşi Derya Göçer ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını isteyerek, "Eşim dünya iyisi bir insandı. Köpekleri çok severdi. Bir köpek uğruna öldü. Çocuklarım babasız kaldı" diye konuştu."Rahat ateş edebilmesi için beni tutuyordu"Adil Göçer'in amcasının oğlu İ.G. de olay günü birlikte olduklarını anlatarak, "5 köpek 1 köpeğe saldırıyordu. Adil 'gel köpeği kurtaralım' dedi. Köpekler çok büyük olduğu için karşıdan taş attık. Barış Altun ve M.A. çıkarak 'taş atmayın' deyip bize küfür ettiler. Bize taş ve demir sopayla saldırdılar. Barış, M.A. ile bir şeyler konuşarak içeri doğru koştu. Elinde pompalı tüfekle geldi. Barış bizi nişan alarak bir el ateş etti. Ateş ettikten sonra koşarak 2-3 metre yanımıza kadar geldi. Adil'i nişan alarak 1 el daha ateş etti. Adil, adımı söyleyip yere düştü. M.A. gelip üzerime atladı. Barış'ın rahat ateş edebilmesi için beni tutuyor, vücudumu öne çıkarmaya çalışıyordu. 1-2 defa ateş etmeye çalıştı tüfekten 'tık-tık' diye ses geldi. M.A.'ya bana yardım etmesi için yalvardım. Barış'a 'dur' bile demedi. Ben Adil'i hastaneye götürmek için arabayı alıp geldiğimde Barış elinde tüfekle hala Adil'in başında bekliyordu" ifadelerini kullandı.Mahkeme heyeti, suça sürüklenen çocuk K.C.A.'nın Çocuk Mahkemesinde davası görülen dosyasını, diğer sanıkların yargılandığı dosya ile birleştirilmesine ve Barış Altun'un tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı ileri bir tarihe erteledi.İddianamedenİzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Doğançay Mahallesi'nde, 17 Haziran 2018'de Adil Göçer ve 3 arkadaşı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre; Göçer'e ait hobi bahçesine gitti. Hobi bahçesinin karşısında bulunan M.A.'ya ait hayvan damının önündeki bekçi köpeğine başka köpekler tarafından saldırıldığını gören Göçer ve arkadaşları, diğer köpeklere taş atarak uzaklaştırmak istedi. Amcası M.A.'ya ait köpeğin havladığını duyan Barış Altun ise Göçer ve arkadaşlarının kendi köpeklerine taş attıklarını düşünerek "Köpeklere taş atmayın" dedi. Bu sırada M.A. da gelince tartışma daha da büyüdü.İddianamede "kasten öldürmeye azmettirme" ile suçlanan M.A.'nın demir bir çubuk ile İ.G.'ye vurduğu ifade edilirken, amcası M.A.'nın yönlendirmesiyle Barış Altun'un pompalı tüfekle ateş ettiği ve Adil Göçer'i yaraladığı, ardından İ.G.'yi vurmak isteyip tüfeğin tutukluk yaptığı belirtildi. Olay sonrası Göçer'i M.A.'nın yardımıyla araçlarına bindiren arkadaşları, araçla yaklaşık 2 kilometre gittikten sonra Adil Göçer'in öldüğünü fark etti.Hazırlanan iddianamede, M.A.'nın oğlu K.C.A.'ya yaşı küçük olduğu için olayı üstlenmesini söylediği ve K.C.A.'nın bu nedenle cinayeti işlediğini kabul ettiği ifadeleri yer alırken, M.A.'nın tanıdığı S.K.'nin de bu yönde yalan ifade verdiği belirtildi.Olayın ardından Barış Altun, "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı, M.A. ise "kasten öldürmeye azmettirme" ve "basit yaralama" suçlarından tutuklanıp daha sonra tahliye edildi. - İZMİR