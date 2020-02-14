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3 çocuk, kapıyı tekmeyle kırıp, kumbaraları çaldı

3 çocuk, kapıyı tekmeyle kırıp, kumbaraları çaldıKONYA'da, yaşları 18'den küçük 3 şüpheli, bir Kuran kursunda, kilitli kapıyı tekme ve omuz atarak kırıp girdikleri odadan içinde 40 lira bulunan 3 adet kumbarayı alıp, kaçtı.

14.02.2020 10:06 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:08
3 çocuk, kapıyı tekmeyle kırıp, kumbaraları çaldı
KONYA'da, yaşları 18'den küçük 3 şüpheli, bir Kuran kursunda, kilitli kapıyı tekme ve omuz atarak kırıp girdikleri odadan içinde 40 lira bulunan 3 adet kumbarayı alıp, kaçtı.
Hırsızlık olayı, 8 Şubat günü Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki Kur'an kursunda yaşandı. Kurs binasına giren yaşları 18'den küçük 3 şüpheli, odalardan birinin kilitli olan kapısını açmaya çalıştı.
Başaramayınca da kapıyı tekme ve omuz atarak, kırdı. Odadaki çelik kasayı açamayan şüpheliler, içinde 40 lira olan 3 kumbarayı alıp, kaçtı.
Olay, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kurs yetkililerinin bilgi vermesi üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesi'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden şüphelilerin Ö.T., B.D. (15) ve E.K. (15) olduğunu tespit etti. Ö.T. yakalanarak gözaltına alınırken 2 şüpheli aranıyor.
3 çocuk, kapıyı tekmeyle kırıp, kumbaraları çaldı

Kuran-ı Kerim, Güncel

Kaynak: DHA


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