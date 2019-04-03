3 Çocukları Olan Sergio Ramos-Pilar Rubio Çifti Evlenme Kararı Aldı

Yıllardır birlikte olan ve 3 çocukları bulunan Sergio Ramos-Pilar Rubio çifti, sonunda evlenmeye karar verdi. Düğünün Ramos'un memleketi Sevilla'da yapılacağı öğrenildi. Bu yaz gerçekleşecek düğünle ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

YASAKLAR DÜĞÜNÜ

Hola dergisinde yer alan röportaja göre Pilar Rubio, o gece katı yasaklar uygulanacağını söyledi. Habere göre bu yasaklardan en dikkat çekeni davetlilerin salona cep telefonuyla giremeyecek olması.

TELEFONLAR TOPLANACAK

Pilar Rubio "Cep telefonlarını salona girişte toplayıp güvenli bir yere koyacağız" diye konuştu. Düğünün tadını çıkarmak istediklerini söyleyen Rubio "Her konuğun rahat hissetmesini arzuluyoruz, bu nedenle de telefonlara salonda izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

(Fanatik)