DenizBank ile Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle düzenlenen "3. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"nın ödülleri törenle sahiplerini buldu.TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yaşar , Raffles Otel'de gerçekleştirilen etkinliğin açılışında, sinema sanatının büyük maliyetlerle gerçekleştirilen bir alan olduğunu söyledi.Sinema sanatının başarılara sebep olduğu kadar, yıkımlara yol açtığı durumlar da olduğunu ve bunun çaresinin bulunması gerektiğini belirten Yaşar, "Her şeyde olduğu gibi sinemada da ekonomik durumu gözeterek hareket etme zorunluluğu var. Ekonomik olmadığınız her noktada israfla bir tüketim yaratırsınız, bu tüketim, hepimizin hazinesi olan bu dünyada bir şeyleri alıp götürür." dedi.Yaşar, daha önce bir senaryo çalıştayı vasıtasıyla Diyarbakır 'a eğitim vermeye gittiğini ve oradaki Devlet Tiyatroları sahnesinde "dengbejler"in bir gösterisini izlediğini ifade ederek, şöyle konuştu:"Deneyimsel olarak nerede dinleyici sıkılır, nerede dinleyicinin ilgisi düşer ve nerede dinleyici atak bekler, sakinleşmek ister bunları çözmüşler. Kendilerine göre her gün aynı hikayeleri anlatmaktan ve her gün dinletmek zorunda olmaktan kaynaklanan bir deneyimsel bilgiyle muazzam bir matematiğe ulaşmışlardı. Hepimizi anlamadığımız bir dilde, anlattıkları hikayelerle koltuklara çaktılar. Merakla sonuna kadar dinledik. İşte sinemada da bizim anlatmaya çalıştığımız, fikir, hikaye, enerji ve para israfını yok eden matematik budur.""Bu coğrafyada anlatılması gereken birçok hikaye var"DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ise bu coğrafyada anlatılması gereken birçok hikayenin var olduğunun altını çizerek, "Şükürler olsun artık hikaye yazarlarımız var. Tabii şikayetim var. Tarihi tam incelemiyorlar." diye konuştu.Ateş, Türkiye'nin dünyada ABD 'den sonra en fazla dizi ve film üreten ülke olduğunu dile getirerek, "Biz bu sektörde 300-400 milyon ihracat yapmaya başlamışız ve inşallah milyarlarca dolar olur bu rakam. Çünkü biz bir anlamda kültürümüzü de ihracat ediyoruz." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından, genç yönetmenleri gelecekte yeni üretimler yapmaları yönünde teşvik etmeyi ve yeni yönetmenlere dikkati çekmeyi amaçlayan yarışmanın "İlk Film" kategorisinde ödülü "Suç Unsuru" adlı yapımla Süleyman Arda Eminçe aldı."İlk Senaryo Ödülü" kategorisinde "İstasyonlar" adlı projesiyle Nisa Yıldırım'a birincilik, "Yağmur Gelin" adlı senaryosuyla Hüseyin Özden 'e ikincilik, "Zarokbum" senaryosuyla Ayten Yetimoğlu ile "Kayıp" senaryosuyla Sevra Baklacı'ya üçüncülük ödülü verildi.Sinema dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldığı ödül töreninde Murat Dalkılıç , mini konser verdi.Program kapsamında ayrıca "İlk Film" ödülünü alan "Suç Unsuru" adlı yapım izlendi.