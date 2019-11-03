Haberler » Güncel » '3. Deve Güreşi Çalıştayı' yapıldı

"3. Deve Güreşi Çalıştayı" yapıldı

Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu tarafından üçüncüsü düzenlenen "Deve Güreşi Çalıştayı", Aydın'ın İncirliova ilçesinde gerçekleştirdi.

03.11.2019 17:51
Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu tarafından üçüncüsü düzenlenen "Deve Güreşi Çalıştayı", Aydın'ın İncirliova ilçesinde gerçekleştirdi.
İncirliova Belediye Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen etkinliğe federasyona bağlı 41 dernekten temsilciler katıldı.
Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyon Başkanı da olan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çalıştayın amacının daha iyi deve güreşleri organizasyonları yapmak olduğunu belirtti.
Kültür ve Turizm ve Tarım ve Orman bakanlıklarına başvurduklarını belirten Kaya, "İki bakanlıktan birisine bağlanacağız. Bakanlığa bağlandığımız an daha güzel bir deve güreşi yapılacak. Çünkü destek alacağız. Belediyelerin üstünden bu yük kalkmış olacak. Bu kültürü uzun yıllar yaşatacağız." dedi.
Kaya, develerin 1 Ocak'tan itibaren kayıt altına alınacağını da belirterek, "Develerin tümünün, kulak küpesi ve kimliği olacak. Aydın'dan başlayacak, tüm Türkiye'ye yayacağız." ifadelerini kullandı.

Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
20:10 DHA YURT BÜLTENİ-14
20:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
20:10 Elazığ'da 3.9 şiddetinde deprem
19:41 Elinde Türk bayrağıyla Gündoğdu Marşı'nı söyleyen çocuk sosyal medyada gündem oldu
19:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, YPG'li teröristlerin havan topuyla şehit edilen 9 aylık Muhammed bebeğin ailesiyle görüştü
19:21 HDP'li Sezai Temelli'den skandal sözler: Bebek katili Öcalan'a 'Sayın' dedi!
19:00 MSB'den iddialara yalanlama: Sivil kuruluşlara ateş açıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor
18:44 ABD'nin terör raporunda YPG'nin isminin geçmemesine Dışişleri'nden tepki: Hukukla bağdaşmayan tutumlarını örtme gayretidir
18:41 Eşini öldürdü polise teslim oldu
18:28 Beşiktaş'ta halk otobüsü şoförünün durağa dalıp, 3 yolcuyu bıçakladığı o anları yolcular anlattı
3.11.2019 20:11:30