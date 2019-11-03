"3. Deve Güreşi Çalıştayı" yapıldı

Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu tarafından üçüncüsü düzenlenen "Deve Güreşi Çalıştayı", Aydın'ın İncirliova ilçesinde gerçekleştirdi.

İncirliova Belediye Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen etkinliğe federasyona bağlı 41 dernekten temsilciler katıldı.

Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyon Başkanı da olan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çalıştayın amacının daha iyi deve güreşleri organizasyonları yapmak olduğunu belirtti.

Kültür ve Turizm ve Tarım ve Orman bakanlıklarına başvurduklarını belirten Kaya, "İki bakanlıktan birisine bağlanacağız. Bakanlığa bağlandığımız an daha güzel bir deve güreşi yapılacak. Çünkü destek alacağız. Belediyelerin üstünden bu yük kalkmış olacak. Bu kültürü uzun yıllar yaşatacağız." dedi.

Kaya, develerin 1 Ocak'tan itibaren kayıt altına alınacağını da belirterek, "Develerin tümünün, kulak küpesi ve kimliği olacak. Aydın'dan başlayacak, tüm Türkiye'ye yayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA