Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, "Turizm bakanı olmadan önce ben de sorguluyordum 'kültür ve turizm beraber olmalı mı' diye. 'Ayrı bakanlıklar mı olmalı yoksa aynı bakanlık içerisinde birleşmeli mi' diye kararsızdım ama bakan olduktan sonra emin oldum ki kesinlikle beraber olmasında fayda var. Çünkü kültür ve turizm birbirinin ayrılmaz parçası." dedi. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü
(UNWTO) ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) iş birliğiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen "3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı" İstanbul
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda devam ediyor.
"Herkesin Yararına" temasıyla gerçekleştirilen etkinliğin bakanlar oturumunda konuşan Mehmet Nuri Ersoy
, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte bazı bakanlıklara, sektöründe uzmanlaşmış isimlerin atandığı bilgisini verdi.
Ersoy, bu sistemde önceliğin hız kazanmak olduğuna işaret ederek, aynı dili konuşan kişilerin kamu tarafında da görev almasıyla, sorunların daha hızlı çözüleceğinin düşünüldüğünü ifade etti.
Sektörün de yeni sistem sayesinde hız açısından fayda gördüğünü aktaran Ersoy, "Turizm bakanı olmadan önce ben de sorguluyordum 'kültür ve turizm beraber olmalı mı' diye. 'Ayrı bakanlıklar mı olmalı yoksa aynı bakanlık içerisinde birleşmeli mi' diye kararsızdım ama bakan olduktan sonra emin oldum ki kesinlikle beraber olmasında fayda var. Çünkü kültür ve turizm birbirinin ayrılmaz parçası. Burada aslında kültürden faydalanan turizm oluyor. Ben biraz farklılaştırma yaratmak istedim. Turizm kültürden faydalanıyor ama kültürün de turizmden biraz fayda görmesi lazım. Bu faydanın karşısında kültüre katkıda bulunması gerektiğini düşünerek bakanlıktaki politikalarda kültür lehine bazı değişiklikler yaptım." diye konuştu.
2019 itibarıyla 20 arkeolojik kazı desteklenecek
Bakan Ersoy, turizm tanıtma fonlarının bir kısmını, kültürel değerlerin gelişmesi ve arkeolojik alanların kazı sürelerini de uzatacak şekilde kullanılması açısından yeni projeler geliştirmeye başladığını belirterek, birbirini daha fazla destekleyen ve büyüten bir döngü oluşmasını sağladığını ve sağlamaya devam edeceklerini söyledi.
Turizm ülkelerinin deniz, kum, güneş gibi ortak yönlerine dikkati çeken Ersoy, şöyle devam etti:
"Neyle ayrışacağız birbirimizden? Açıkçası kültürümüzle, arkeolojik değerlerimizle, sanatımızla, müziğimizle. Çünkü bunlar bizim ülkemize has değerler. Bu değerlerimizi ne kadar iyi tanıtmayı başarırsak, diğer ülkelerden o kadar ayrışmaya başlayacağız, farklılıklarımız ortaya çıkmaya başlayacak. İkinci bir nokta; biz bunları kullanarak diğer ülkelerle ilişkilerimizi de geliştirebiliyoruz. Aramızdaki iletişim arttıkça ziyaretler de artmaya başlıyor, otomatikman turizm de gelişmeye başlıyor. Bu bağlamda artık hükumet olarak turizmden elde ettiğimiz gelirlerimizin bir kısmını kültürümüzün, kültürel ve arkeolojik değerlerimizin, sanatımızın, gastronomimizin gelişmesi açısından kullanmaya karar verdik ve bu bağlamda politikalar üretiyoruz." Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye
'de 153 noktada arkeolojik kazının devam ettiğini vurgulayarak, 2019 itibarıyla kazı çalışmalarını 12 aya çıkartacak şekilde, ilk etapta 20 kazıyı destekleme kararı aldıklarını dile getirdi.
"Kazının kendi kendini ikame eder hale getirmesini sağlayacak bir proje geliştirdik"
Türkiye'nin yurt dışındaki tanıtımına değinen Ersoy, "Kazıda bir yere gelen bu noktalara gişeler koyup ziyaretçi alır hale getireceğiz. Buradan elde edilen gelirleri de o kazı yerlerine aktarıp kazının kendi kendini ikame eder hale getirmesini sağlayacak bir proje geliştirdik. Bu projeyi de inşallah 2019 itibarıyla uygulamaya başlayacağız. Aynı şekilde bu tabii sadece arkeolojik yerlerle alakalı değil kültürümüz sanatımızla ilgili projeleri karar verdik." şeklinde konuştuk.
BBC'den Rajan Datar'ın yönettiği oturuma farklı ülkelerin kültür ve turizmden sorumlu bakanlarının yanı sıra dünya turizm ve kültür endüstrilerinin önde gelen isimleri de katıldı.
Konuşmacılar kültür ve turizmin etkileşimi, kendi ülkelerinin kültür ve turizm politikaları, tanıtım, turizm faaliyetlerini artırma yolları, ülkeler arası iletişim ve kültürün korunması gibi konularda görüşlerini belirtti.
03 Aralık 2018 Pazartesi 13:35