Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, 3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı'na katılmak üzere Türkiye
'de bulunan üst düzey konuklarıyla konferansın ikinci gününde de ikili görüşmelerde bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü
(UNWTO) ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) iş birliğiyle düzenlenen "3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı" devam ediyor. İstanbul
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda "Herkesin Yararına" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, farklı ülkelerden isimler misafir ediliyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Mehmet Nuri Ersoy
, Venezuela
Turizm Bakanı Stella Marina
Lugo, Makedonya
Kültür Bakanı Asaf Ademi ve İspanya
Turizmden Sorumlu Devlet Sekreteri Isabel Maria Oliver
Sagreras ile bir araya geldi.
Genel çerçevesiyle konferans başlıklarının yanı sıra ülkeler özelinde kültür ve turizm alanındaki ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmelerde, Bakan Ersoy ile konukları arasında ilginç diyaloglar da gerçekleşti.
Venezuela Turizm Bakanı Lugo, Bakan Ersoy ile görüşmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Latin Amerika
turuna dikkati çekerek, "Biz de ülkemizde Cumhurbaşkanınız Sayın Erdoğan'ı ağırlıyoruz. Bu nedenle ekip olarak ikiye bölündük. Ben ve heyetim konferansa ucu ucuna yetiştik." ifadelerini kullandı.
Makedonya Kültür Bakanı Ademi ise Bakan Ersoy ile görüşmesinde, İstanbul'da dün akşam yapılan Fenerbahçe- Kasımpaşa
maçını izlediğini belirterek, kendisinin de sarı-lacivertli takıma gönül verdiğini kaydetti. Bakan Ersoy ise kendisinin de Fenerbahçe taraftarı olduğunu, ancak sarı-lacivertlilerin bu sezon iyi gitmediği şeklinde görüşlerini aktardı.
Konferans, yarın sona erecek.
Mehmet Nuri
04 Aralık 2018 Salı 14:21