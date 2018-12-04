Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü
(UNWTO) ve UNESCO iş birliğiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen "3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı"nın İstanbul
Bildirgesi açıklandı.
İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen konferansın ardından, UNWTO Etik, Kültür ve Sosyal Sorumluluk Bölümü Başkanı Marina
Diotallevi, "Turizm ve Kültür Üzerine İstanbul Deklarasyonu"nu okudu.
İki gün süren ve çok sayıda panel ve toplantının yapıldığı etkinlikte açıklanan bildirgede, BM
2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine daha fazla katkıda bulunmak için turizm, kültür ve yerel toplumla etkileşim içinde artan bir şekilde faaliyet göstermek, sürdürülebilir ve yaratıcı şehirler için kültür turizmini şekillendirmek, yaşayan mirası korumak için sorumlu turizmin rolünü geliştirmek, dijital dönüşüm vasıtasıyla herkes için kültür turizmini ileriye taşımak yönünde çalışmaların sürdürülmesi taahhüt edildi.
04 Aralık 2018 Salı 20:17