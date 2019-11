3. Ege Ekonomik Forum başladı

3. Ege Ekonomik Forum, iki gün boyunca 'Yarın İçin Hayal Et' ana teması ile İzmir Swissotel 'de gerçekleşecek. Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) ve Özgencil Grup ortaklığında bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan Ege Ekonomik Forum'unun kapanışını geçmiş dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve son Başbakan Binali Yıldırım'ın yapması bekleniyor.Küresel gelişmeler ışığında bölgesel vizyon oluşturmak amacıyla bu yıl 3. kez düzenlenen Ege Ekonomik Forumu, 'Yarın İçin Hayal Et' temasıyla İzmir Swissotel'de başladı. EGEV ve Özgencil Grup ortaklığında; Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleriyle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı ve Bornova Belediyesi katkılarıyla düzenlenen forumun açılış törenine İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, EGEV Yönetim Başkanı Mehmet Ali Susam, Özgencil Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Özgencil ile meslek odalarının temsilcileri katıldı."Yenilik üreten bir şehir olmamız gerekiyor"Forumun açılışında konuşan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, "Sosyoekonomik bakımdan İzmir, Türkiye'nin en gelişmiş kentlerinden biridir. İzmir, insanlık tarihi kadar eski bir şehirdir. Dünya haritasına baktığımızda Türkiye, ve İzmir aslında jeopolitik olarak eko olarak çok önemli bir yerde durur" diye konuştu.İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu da "Forumun 3. kez yapılması, İzmir'in ne kadar büyük potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Ege Bölgesi ve İzmir başta olmak üzere ülkemizin ekonomik gelişmesine yol gösterici sonuçlar çıkacağını düşündüğümüz bu platformu önemsiyor ve destekliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak İzmir'in tarih boyunca liman kenti ve ticaret merkezi olma özelliğinden referans alarak kapsamlı strateji hazırladık. İzmir'in yaşayan ve canlı bir ekonomiye sahip olmasını ve yatırımcıları İzmir'e çekmek istiyoruz. Ekonomiyi sürdürülebilir kılmak için yenilik üreten bir şehir de olmamız gerekiyor" dedi. Tarımın önemine vurgu yapan Özuslu, "Tarımda küresel bir çark işliyor. Gıda tekelleri, topraklarımızla beraber geleceğimizi de elimizden alıyor. Biz buna karşı çabalar yürütüyoruz. Çiftçiyi toprakla daha güçlü bir şekilde yeniden buluşturacak yerli tohumları yeniden üretip geleceğe aktaracak çalışmalar yapıyoruz" ifadelerine yer verdi."Bizlere düşen artık proje üretmek"TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, şu ifadelere yer verdi:"Dünyada insana dair her şey hayallerle başlar. Bu hayaller hedeflere dönüşür. Hedefleri gerçekleştirmek için plan yapmak, ortak hayalleri olan insanlarla bir araya gelmek gerekir. Küresel olarak endüstride yeni devrimin eşiğinde olduğunu gözlemliyoruz. Yeni dünyada bilgi, bilginin nasıl toplandığı, korunduğu ve işlendiği çok önemli. Teknoloji tüm dünyayı girişimcilerin oyun alanı yapmış durumda. Bizlere düşen artık proje üretmek. Girişimciliği geliştirmekte, inovasyonu yaymakta, sadece ülkelere devletlere değil, kentlere ve kentlerin refahı için birlik olmuş insanlara da büyük görev düşüyor. İzmir'i inovasyon ve girişimci kent haline getirme vizyonunu ortaya koyduk ve Girişimcilik ve İnovasyon Merkezini hayata geçiriyoruz.""Bu inançla çalışıyoruz"EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam, Ege Bölgesi'nin gücüne, bölgesel kalkınmada liderliğine inandıklarını belirterek, "Bu bölge insanının binlerce yıllık ticari, sanayi gelişme potansiyeli var. İzmir'in liderliği için kol kola omuz omuza bölgenin varlarını ortaya çıkarmak ve İzmir'den Türkiye'ye ses vermek için Ege Ekonomik Forumu'nu düzenlendik. Bu mücadeleyi bu forum altında yapıyoruz. Ege'nin çok müspet katılımcı olduklarını görüyorum. İzmir'de çok önemli çalışmaları meslek odalarımızla birlikte koordine ettik. Ege Bölgesi, her türlü lokomotifliği yapmaya hazırdır. Dünyada teknolojik kalkınma ve araştırma geliştirmeyle, bilim ve akılla yeniden canlanıp dünyanın ilk büyük 10 ekonomisi arasında girmeye gücümüz vardır. Bu inançla çalışıyoruz" dedi.İzmir dayanışması Türkiye'ye örnek olsunÖzgencil Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Özgencil, Türkiye'nin içinde bulunduğu ağır ekonomik ve siyasi problemler içinde bu forumu gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Hayal kurmak ve geleceğe ışık tutmak için buradayız. Herkes hayal kurar. Benim de hayalim, birlik ve beraberlik içinde, kimsenin kimseyi ötekileştirmediği, gerçek bir toplum bilinci ile birlikte olabilmek. Gelecek nesillere bunu ulaştırmayı hayal ediyorum. İzmir'de kurumlar, insanlar dayanışma içinde ve birbirine yardım ediyor. Bu örnek tablonun Türkiye'nin diğer illerine yayılmasını arzu ediyorum" diye konuştu. - İZMİR