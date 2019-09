3 Ekim'de 'Etnospor Festivali' Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nda

Dünya Etno spor Konfederasyonu tarafından düzenlenen festival geçtiğimiz yıl "At Binenin Kılıç Kuşananın" sloganı ile tecrübenin ve işin ehli olmanın önemine dikkat çekerken bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" diyerek kapılarını azim, kararlılık ve mücadele vurgusuyla açıyor. Festivalin her yaş grubundan bir milyona yakın ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

"Etnospor", oyunun giderek endüstrileştiği günümüzde geleneksel kültürlerden süzülüp bugüne dek ulaşan, içerisinde yerel kimliklere has pek çok öğe barındıran sportif etkinlikleri ifade eden kapsayıcı bir terim. "Etnospor"da halk kültürlerine has özgünlükleri korumak, ilk amaç olarak öne çıkıyor. Merkezi İstanbul'da bulunan ve bünyesinde halihazırda 7 ülkeden 18 federasyonu barındıran Dünya Etnospor Konfederasyonu da 2016 yılından itibaren her yıl kadim sporların yaşatılması ve yaygınlaştırılması amacıyla birçok farklı milletin temsil edildiği Etnospor Kültür Festivali'ni düzenliyor. Festival, spor müsabakalarının yanı sıra farklı kültürlerin geleneksel yemeklerini de ziyaretçilere tanıtmayı hedefliyor.

Büyük mücadele

Etnospor Kültür Festivali'nin dördüncüsü bu yıl 3-6 Ekim tarihleri arasında Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl "At Binenin Kılıç Kuşananın" sloganı ile tecrübenin ve işin ehli olmanın önemine dikkat çeken festival, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" diyerek kapılarını azim, kararlılık ve mücadele vurgusuyla açıyor. Festivalde geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk ve pato olmak üzere 12 geleneksel spor dalında mücadele gerçekleştirilecek. Toplamda 1.000'e yakın sporcunun katılması beklenen ve yalnızca güreş kategorisinde 250 sporcunun yer alacağı festival, dört gün boyunca tam bir yağlı güreş şenliğine de ev sahipliği yapacak. Bu yıl Güney Kore'de on beşincisi düzenlenen Atlı Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya alarak şampiyon olan Berkin Aras da atlı okçuluk kategorisinde yer alacak.

Çocuklar gelenekle buluşuyor

Etnospor Kültür Festivali spor ve oyun müsabakalarının yanında kültürel ve eğlenceli aktiviteleri ile de yüzbinlerce katılımcıya ulaşıyor. Ziyaretçiler sadece spor müsabakalarını izlemiyor, ok atma, ata binme, aşık ve mangala oyunu oynama birçok spor ve oyunu tecrübeli profesyonellerin gözetiminde deneyimleyebiliyor. Tüm etkinliklerin ücretsiz oluşu aileler için eğlenceli bir etkinliğe kolay ulaşım ve deneyimleme imkanı sunuyor.

Organizasyonda çocukların da özel bir yeri var. Organizasyona katılan her yaş grubundan çocuk, topaç, çember, tiktak, kale, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, kaşık kukla, masal, bilmece-mani küpleri, köy seyirlik oyunları, koz oyunu, seksek, çocuk tiyatrosu, mendil kapmaca ve birdirbir gibi oyunları oynama şansı bulacak.

Festival, geleneksel kültürel değerleri günümüzle buluşturma amacıyla bu yıl Afganistan, Gürcistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Nijerya, Sudan, Kazakistan, Fas, Fildişi Sahilleri, Filistin, Irak, Özbekistan, Pakistan, Romanya ve Zimbabve'den oluşan 15 ülkenin geleneksel yemeklerini ziyaretçilerinin beğenisine sunacak. Kıl çadırlarda oba yaşamından tarihi el sanatları atölyelerine, kılıç kalkan gösterilerinden atlı gösterilere pek çok aktivite festival alanında sahne alacak. Alanda 16 Türk devletleri ve topluluklarına has çadırların yanı sıra Türkiye'nin yedi bölgesinden farklı illerin çadırları da yer alacak.

Dünya Etnospor Konferedasyonu

Geleneksel spor ve kadim oyunların unutulmasının önüne geçmek, bilinirliklerini artırmak ve yaygınlaşmak için çeşitli faaliyetler düzenleyen uluslararası bir kurum olan Dünya Etnospor Konfederasyonu, 2015 yılında Kırgızistan'da kuruldu. 2017 yılında konfederasyonun merkezi İstanbul'a taşındı. Bugün bünyesinde 7 ülkeden 18 federasyonu bulunduran konfederasyon geleneksel sporların yaşatılması misyonu çerçevesinde 2016 yılından itibaren Etnospor Kültür Festivali'ni düzenliyor. Birçok geleneği ve kadim sporu otantik biçimiyle içinde barındıran festivalde geleneğin genç nesillere aktarımı ve öğrenimi amaçlanıyor. Bu amaçla her yıl toplumda farkındalık oluşturacak bir deyim ya da atasözü festival sloganı olarak seçilerek festivalin duyurusu yapılıyor.

Konfederasyon üye kabulünü ve icraatlarını artırmayı, böylece dünya genelinde bir çatı kuruluş olarak geleneksel sporları bugünle buluşturup geleceğe taşımayı hedefliyor. Konfederasyon bugüne kadar bu hedefe yönelik iki önemli çalışma gerçekleştirdi. 2017 yılında İstanbul'da 14 ülkeden 26 uzmanın katılımıyla "Etnospor ve Gelecek" temalı bir çalıştay düzenledi. Bu çalıştayda etnospor kavramı ve modern dünyada etnosporların geleceği hakkında katılımcıların görüşleri alındı. 2018 yılında ise Antalya'da 56 ülkeden 100'ü aşkın kurum ve 200'ün üzerinde delegenin katılımıyla "Geleneksel Sporların İhyası" başlıklı foruma ev sahipliği yapan konfederasyon, oturumlarda geleneksel sporların yaygınlaşarak popülerleşmesi ve küreselleşmesi konusuna odaklandı. Konfederasyon kısa ve orta vadede bölgesel federasyonların kurulması ve konfederasyona dahil olmasıyla uluslararası anlamda daha etkin bir konuma gelmeyi hedefliyor.