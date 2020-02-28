3. Elektrik Dağıtım Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkan Yardımcısı Hacı Ali Ulutaş, bu tarife döneminde iş sağlığı ve güvenliği konusunu bir kalite parametresi olarak kabul ettiklerini belirterek, "Bir sonraki uygulama döneminde de iş sağlığı ve güvenliği parametre olarak tarifede yer alacak. Burada, işçiyi düşünen ve buna göre planlama yapan şirketlerin ilave gelir elde edeceğini söylemek yanlış olmayacaktır." dedi.

Ulutaş, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) tarafından "Vizyon Sıfır" temasıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Elektrik Dağıtım Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmada, çalışanın güvenli olmadığı yerde iş güvenliğinden bahsedilemeyeceğini ifade etti.

İşverenin çalışanın kaldıramayacağı yükü vermemesi, bunun için de işin nasıl yapıldığını, hangi aşamalardan geçtiğini, ne kadar süreceğini ve hangi güvenlik ekipmanlarının kullanılması gerektiğini bilmesi gerektiğini vurgulayan Ulutaş, şöyle konuştu:

"Kurum olarak bu tarife döneminde iş sağlığı ve güvenliği konusunu bir kalite parametresi olarak kabul ettik. Bir sonraki uygulama döneminde de iş sağlığı ve güvenliği parametre olarak tarifede yer alacak. Burada, işçiyi düşünen ve buna göre planlama yapan şirketlerin ilave gelir elde edeceğini söylemek yanlış olmayacaktır."

Ulutaş, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilincin yerleştirilmesi için geliştirilen tüm Ar-Ge projelerini destekleyeceklerini dile getirdi.

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu da 2019'da yaşanan 3 bin 93 iş kazasının 24'ünün ölümle sonuçlandığı bilgisini verdi.

Leventoğlu, iş sağlığını proaktif bir yaklaşımla buluşturarak geliştirmek gerektiğine dikkati çekerek, "Sürekli iyiye doğru gelişmenin yol ve yöntemlerini bularak 'Vizyon Sıfır' temasına odaklanacağız. Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sağlanması, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde temel hak olarak tanımlanmıştır. Bu hakkı sahibine vermeyi boynumuzun borcu olarak görmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"İş sağlığı ve güvenliğinde kamu-özel sektör iş birliği yapmalı"

ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen de elektrik dağıtım şirketlerinin 2008'de başlayan ve 2013'te sona eren özelleştirmeleriyle özel sektörün sorumluluklarının arttığını anlattı.

Çeçen, özelleştirmeden bu yana kesintisiz hizmet vermenin çabasıyla bakım ve onarım faaliyetlerini aksatmadan sürdürdüklerini belirterek, "Bu amaçla 1,1 milyon kilometre hat uzunluğuna ve 210 bin trafo sayısına ulaşan şebekemize, özelleştirilmelerin tamamlandığı 2013'ü takip eden 2014-2019 döneminde güncel enflasyon rakamlarıyla 40 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik." diye konuştu.

Elektrik dağıtım hizmeti faaliyetlerinin her noktasında vazgeçilmez önceliklerinin iş sağlığı ve güvenliği olduğunu aktaran Çeçen, "Tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfına giren elektrik dağıtım faaliyetinde, kamu-özel sektör iş birliği vazgeçilmez nitelikte. Düzenleyici mahiyetteki regülasyon ve politikalarla iş sağlığı ve güvenliğini geliştirici Ar-Ge faaliyetleri bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın odak noktasında yer alıyor." ifadesini kullandı.

Çeçen, iş kazalarını önlemenin, yalnızca uygun koruyucu ekipmanların kullanılması ya da yasal yükümlülüklerin eksiksiz uygulanmasıyla mümkün olmadığına işaret ederek, "Kazaların hedefi olan insan, aynı zamanda kazaların önlenmesinde belirleyici bir role sahip. Organizasyonel farkındalığı yüksek, proaktif ve katılımcı bir iş sağlığı ve güvenliği kültürünü sektörümüze ve paydaşlarımızın tümüne yaymak birincil amacımız." dedi.

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Genel Başkanı Ersin Akma ise Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) rakamlarına göre dünyada her yıl 3 milyondan fazla işçinin iş kazaları ve meslek hastalıkları yüzünden hayatını kaybettiğini söyledi.

Akma, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün ülke genelinde yaygınlaşması için herkesin ara vermeden çalışmak zorunda olduğunu sözlerine ekledi.

Elektrik dağıtım sektöründe iş sağlığı ve güvenliği konusundaki farkındalığı artırmak ve bu alandaki en son gelişmeleri masaya yatırmak üzere ELDER tarafından düzenlenen kongre, iki gün sürecek.

Kaynak: AA