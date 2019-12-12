Haberler » 3. Sayfa » 3 erkek öğrenciye cinsel saldırıda bulunan şahıs yakalandı - Haberler

3 erkek öğrenciye cinsel saldırıda bulunan şahıs yakalandı

Nevşehir'de bir köy okulunda 3 erkek çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı. Cinsel saldırı olayı, çocukların durumu ailelerine anlatmasıyla ortaya çıktı.

12.12.2019 23:11 | Son Güncelleme: 13.12.2019 00:183 erkek öğrenciye cinsel saldırıda bulunan şahıs yakalandı

'in ilçesinde bir köy okulunda 3 erkek öğrenciye cinsel saldırıda bulunan şahıs 'da yakalandı. Jandarma ve polisin yoğun çalışmaları sonucu yakalanan şahıs, İstanbul'da mahkemeye çıkarılacak.

ÇOCUKLAR ANLATINCA ORTAYA ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, Gülşehir'de bir köy okulunda 3 erkek öğrenciye cinsel saldırı olayı, çocukların yakınlarına söylemesi ile ortaya çıktı. Köyde çocukların yakınlarına olayı anlatmasının ardından jandarma ekipleri harekete geçti.

JANDARMA VE POLİS HER YERDE ARADI, İSTANBUL'DA YAKALANDI

Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen S.S. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkartılmasıyla birlikte jandarma ve polis ekipleri her yerde arama yaptı. Dün gece saatlerinde jandarma ve polis ekiplerinin ortak çalışması sonrasında S.S. İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

DURUŞMA İSTANBUL'DA

Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilen S.S.'nin İstanbul'da mahkemeye çıkartılacağı öğrenildi.


Nevşehir, İstanbul, Gülşehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

00:38 TBMM Genel Kurulunda tartışma - Haberler
00:36 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Haberler
00:31 Çavuşoğlu'ndan ABD Senatosu'nun kabul ettiği Ermeni tasarısına tepki: Siyasi bir gösteriden ibaret - Haberler
00:29 Osmaniye'de asayiş uygulamasında 3 gözaltı - Haberler
00:26 TBMM'den ABD Senatosunun karına tepki - Haberler
00:00 Çavuşoğlu'ndan ABD Senatosu'nun kararına tepki: Hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur - Haberler
23:49 Maltepe'de öldürdüğü kadının cesedini bavulda saklayan şüphelinin ifadesine ulaşıldı - Haberler
23:28 Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu yeni partinin Kurucular Kurulu listesi ortaya çıktı - Haberler
23:11 3 erkek öğrenciye cinsel saldırıda bulunan şahıs yakalandı - Haberler
22:45 Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçında ikinci gol geldi! - Haberler
13.12.2019 00:51:16