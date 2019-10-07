"3. Eskimeyen Film Günleri" 15 Ekim'de başlayacak

Bilim ve Sanat Vakfı Türk Sineması Araştırmaları (BİSAV TSA) tarafından bu yıl üçüncüsü organize edilen "Eskimeyen Film Günleri", 15 Ekim'de başlayacak.

Sinema Genel Müdürlüğünün desteği ve İstanbul Şehir Üniversitesinin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, Yeşilçam'ın unutulmaz klasiklerinin yanı sıra ödüllü Türk filmlerinin yer aldığı geniş bir film seçkisi sinemaseverlerle buluşacak.

Film gösterileri öncesi çeşitli akademisyen ve yazarların sunumlarıyla gerçekleştirilecek programlarda yönetmen ve senaristlerin katılımıyla sinema sohbetleri yapılacak.

İstanbul Şehir Üniversitesinde Türk sinemasını konu eden, "Başlangıcından Bugüne Türk Sinemasında Ses ve Müzik" panelinin yanı sıra "Nurettin Özel ile Milli Sinemaya Bugünden Bakmak", "Selim İleri ile Yeşilçam Sohbeti" düzenlenecek.

"Klasikler", "Gizli Hazineler", "Post-Yeşilçam Sineması" ve "Yeni Türk Sineması" olmak üzere dört ana başlığın yer aldığı etkinlikte Ömer Lütfi Akad, Halit Refiğ, Osman Fahir Seden, Ömer Kavur, Yavuz Turgul, Reha Erdem, Kaan Müjdeci olmak üzere pek çok yönetmenin sinemasından örneklere yer verilecek.

Bu yıl ayrıca programdaki filmler üzerine yazılmış makalelerden oluşan, Türk Sineması Araştırmaları arşivinden afiş ve görsellerin yer aldığı, Türkçe ve İngilizce basılan özel bir kitap sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Etkinliğin açılış günü 15 Ekim'de Bilim ve Sanat Vakfı'nda, "Vesikalı Yarim" ve "A Ay", 16 Ekim'de İstanbul Şehir Üniversitesinin Dragos Kampüsündeki gösterim salonunda "Cennetin Çocukları", "Muhsin Bey" ve "Gizli Yüz", 17 Ekim'de "Teyzem" ve "Garip Bir Koleksiyoncu", 18 Ekim'de "Çalıkuşu", "İstanbul'un Fethi ve "Sivas" filmleri Bilim Sanat Vakfı'nda izleyici ile buluşacak.

Etkinliğin son günü, 19 Ekim'de ise Ömer Lütfi Akad'ın yönettiği, Selim İleri'nin senaryosunu yazdığı "Yaralı Kurt" filmi izlenecek. Film gösteriminin ardından yapılacak söyleşide yazar Selim İleri, Yeşilçam'da senaryosunu yazdığı filmlere dair anılarını, izlenimlerini paylaşacak.

Bu arada, Eskimeyen Film Günleri'nde film gösterimleri, sinema sohbetleri ve panel ücretsiz ve herkesin katılımına açık olacak.

Kaynak: AA