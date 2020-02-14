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3. Etap Raylı Sistem Projesi tüm hızıyla devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi 3. Etap Raylı Sistem Projesi çalışmaları kapsamında karayolu köprülü kavşak çalışmalarına engel oluşturan Meltem yaya üst geçidini kaldırıldı.

14.02.2020 12:31 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:313. Etap Raylı Sistem Projesi tüm hızıyla devam ediyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi 3. Etap Raylı Sistem Projesi çalışmaları kapsamında karayolu köprülü kavşak çalışmalarına engel oluşturan Meltem yaya üst geçidini kaldırıldı. Yayaların Akdeniz Üniversitesi'ne güvenli olarak geçişini sağlamak adına geçici tüp geçit yerleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, 3'üncü Etap Raylı Sistem Hattı'nın Otogar-Meltem etabında çalışmalara aralıksız devam ediyor. Dumlupınar Bulvarı'ndaki ray imalatlarında sona

yaklaşılırken, Akdeniz Üniversitesi önünde katlı kavşak çalışmaları hummalı bir biçimde yürütülüyor.

Akdeniz Üniversitesi Meltem kapısı önündeki katlı kavşak çalışmalarında betonarme üst yapı köprü prefabrikleri yerleştiriliyor. Çalışmalara engel oluşturan Meltem yaya üst geçidi güvenli bir şekilde 4 parçaya ayırılarak kaldırıldı. Eski üst geçidin 100 metre kuzeyine trafik ışığı yerleştirilerek yayaların Akdeniz Üniversitesi'ne güvenli olarak geçişini sağlamak için tüp geçit yerleştirildi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, Güncel

Kaynak: İHA

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