3. Etap Raylı Sistem, Yolculu Seferlere Başlıyor

Kaynak: AA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 3. etap raylı sistem hattının Varsak-otogar bölümünün 17 Mart'ta yolculu seferlere başlayacağını bildirdi.Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türel, kent merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi. Çallı tramvay durağında Antray'a binen Türel, Çarşamba Pazarı'na yolculuk etti. Tramvayda halkla sohbet eden Türel, 3. etap raylı sistem hattının Varsak-otogar bölümünün 17 Mart'tan sonra yolculu seferlere başlayacağını açıkladı.Çarşamba Pazarı esnafını ziyaret eden Türel, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.Antalya Eczacı Odası Başkanı Mehmet Ertekin ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Türel, yaptığı ve gelecek dönemde yapacağı çalışmaları anlattı.