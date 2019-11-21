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3 evden ziynet eşyası çalan 1'i kadın 2 kişi tutuklandı

AKSARAY'da, kapı dilini düşürüp girdikleri 3 evden, ziynet eşyası çalan ve polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Mehmet Üçyıldız (32) ile arkadaşı Arzu Şahin (20), mahkemece tutuklandı.

21.11.2019 16:48 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:483 evden ziynet eşyası çalan 1'i kadın 2 kişi tutuklandı

AKSARAY'da, kapı dilini düşürüp girdikleri 3 evden, ziynet eşyası çalan ve polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Mehmet Üçyıldız (32) ile arkadaşı Arzu Şahin (20), mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 20 Ekim'de Ereğlikapı Mahallesi'ndeki 3 evde bulunan ziynet eşyasının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden hırsızlığı 2 kişinin yaptığı ve evlere kapı dillerini düşürerek girdikleri tespit edildi. Şüphelilerin Mehmet Üçyıldız ile arkadaşı Arzu Şahin olduğunun tespit edilmesi üzerine belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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