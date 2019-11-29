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3 evi soyan kadın tutuklandı

Elazığ'da 3 evi soyduğu öne sürülen ve daha önce 5 ayrı hırsızlık olayından aranan şüpheli kadın tutuklandı.

29.11.2019 19:14 | Son Güncelleme: 29.11.2019 19:16
'da 3 evi soyduğu öne sürülen ve daha önce 5 ayrı hırsızlık olayından aranan şüpheli kadın tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkezde üç ayrı evde meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı.
Evlerden 5 bin 500 lira para, ziynet eşyası ile kıymetli evraklar çaldığı tespit edilen Ş.A, düzenlenen operasyonla evinde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Bu arada Ş.A'nın, 5 ayrı hırsızlık suçundan arandığı, aleyhinde 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis ile 8 bin lira para cezası olduğu ortaya çıktı.
3 evi soyan kadın tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA


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