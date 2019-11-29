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3 evi soydu yakalandı, 5 ayrı hırsızlıktan da arandığı ortaya çıktı

Elazığ'da 3 ayrı evden hırsızlık yapan kadın, polisin çalışması sonucu yakalanırken, 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 5 ayrı hırsızlık suçundan da arandığı ortaya çıktı.

29.11.2019 17:21 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:263 evi soydu yakalandı, 5 ayrı hırsızlıktan da arandığı ortaya çıktı
'da 3 ayrı evden hırsızlık yapan kadın, polisin çalışması sonucu yakalanırken, 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 5 ayrı hırsızlık suçundan da arandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kent merkezinde 3 ayrı evde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ekipleri çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada hırsızlık olaylarını Ş.A. isimli bir kadının gerçekleştirdiği ve evlerden 5 bin 500 TL para, ziynet eşyası ile kıymetli evraklar çaldığı belirlendi. Polis, şüpheli kadının kaldığı adresi tespit edip düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli, adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, hırsızlık suçundan tutuklanan kadının 5 ayrı hırsızlık suçundan arandığı, 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının ile 8 bin TL para cezasının bulunduğu ortaya çıktı - ELAZIĞ

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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