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3 gece üst üste girdiği manavda muz çalarken görüntülendi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, üst üste 3 gece aynı manava giren şüpheli, muz ile 900 lirayı çalarken güvenlik kamerasına yakalandı.

24.09.2019 11:303 gece üst üste girdiği manavda muz çalarken görüntülendi
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, üst üste 3 gece aynı manava giren şüpheli, muz ile 900 lirayı çalarken güvenlik kamerasına yakalandı.
İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde manav sahibi olan Ahmet Özkuzu (61), geldiği dükkanında kasada bulunan bozuk paraların olmadığını gördü. Güvenlik kamerasını izlediğinde manava hırsız girdiğini gören Özkuzu, çalınan miktar az olduğu için polisi aramadı. Akşam evine giden Özkuzu, ertesi sabah geldiğinde ise kasadaki 900 liranın çalındığını fark etti. Bu kez durumu polise bildirdi.
Manava gelen polis, parmak izi çalışması yapıp, güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerden şüphelinin kasadaki 900 lira ile 1 muzu çalıp kaçtığı anlar tespit edildi. Polis, şüpelinin kimliğini belirlemek için araştırma başlatırken, hırsız üçüncü gece de manava girdi.
Bu kez kasada para bulamayan şüpheli, muz alıp, kayıplara karıştı.



Mahmudiye, İnegöl, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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