"3. Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi" - CNN Türk Genel Müdürü Bayraktar

CNN Türk Genel Müdürü Bora Bayraktar, " Türkiye gibi ülkeler açısından uluslararası iletişim de çok önemli. Bugün Türkiye TRT World'le bir girişimde bulundu. Anadolu Ajansı, İngilizce yayın yapıyor. Çünkü Türkiye'nin kendini anlatmaya ihtiyacı var. Uluslararası alanda bizi anlatacak insanlara ihtiyacımız var." dedi.Bayraktar, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, "Üniversite tercihini profesyonellerle yap" sloganıyla İbn Haldun Üniversitesi tarafından Başakşehir Kampüsü'nde düzenlenen "3. Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"ndeki konuşmasına, üniversiteye giriş sürecini anlatarak başladı.Uluslararası İlişkiler okuduğunu fakat medyada çalıştığını anlatan Bayraktar, şunları kaydetti:"CNN Türk'ün Genel Müdürüyüm ve hiç sevmiyorum bu sıfatı. 'Genel Müdür' bana acayip soğuk geliyor. Ben daha çok sahadaki muhabir kimliğimi seviyorum. Bugün ben eğitimimle ilgili olarak dış politikayı biliyorum, bilmek zorundayım. Çünkü CNN Türk 7/24 yayın yapan, dünyada ne oluyor, ne bitiyor bunu kamuoyuna aktaran, belli bir söylem yayan bir yer. Dolayısıyla, bu işi rastgele yapamazsınız. Çok ciddi bir birikime ihtiyaç var. Biz haberle uğraşıyoruz. Olayları anlamak ve aktarmak zorundayız. Çok önemli bir iş yaptığımızı düşünüyorum."Öğrencilere, ne istediklerini bilmeleri ve bunun peşinden gitmeleri gerektiği önerisinde bulunan Bayraktar, şöyle devam etti:"Biz önce kendimizi bileceğiz. Biz ne istiyoruz? 12 yaşındayken çektiğim röportaj kasetlerim var. Rahmetli anneannemle röportaj yapıyorum. Maç anlatıyorum kendi kendime. Şu andaki ilgi alanları belirleyicidir. Mesela konuşmayı mı, yazmayı mı, okumayı mı seviyorsun? Edebiyata mı ilgin var? Bence herkes kendisi bilir. Ne ile çok vakit geçiriyorum? Neye çok zaman harcıyorum? Neyi merak ediyorum? Bu çok önemli. Merak ettiğimiz şeyin peşinden gitmeliyiz ve gerçekten sevdiğimiz. Sürekli bir sınav hali, sürekli çalışıyoruz. Hep şaka olarak arkadaşlarıma diyorum ki, çalışmak iyi bir şey olsa üstüne para vermezler. Demek ki çalışmak zor bir şey. O zaman sevdiğim işi yapmam lazım ki bana zor gelmesin.""İletişim bütün dünyada önem kazandı"Bora Bayraktar, öğrencilerin üniversite eğitimine nasıl bakmaları gerektiğine yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:"Mesela çocuk ailesinin zoruyla ya da o anki etki altında bir üniversiteye giriyor. 2-3 yıl okuyor, bırakıyor ya da okulu bitiriyor o işe giriyor, sonra bir bakıyorsunuz bambaşka bir şey... Pek çok insan var, yaptığı işten memnun olmayan daha sonra başka yollara dönen. O yüzden ne istediğimizi bilmemiz lazım. Tabii ki, ailelerimizin söylediği önemli, dinlemek lazım. Herkesi dinlemek lazım. Annem ne diyor, babam ne diyor? Ben ne istiyorum? Arkadaşlarım ne yapıyor? Bir de dünyayla ilgili tespit... Şu anda ben nerede yaşıyorum, ne yapıyorum, olay nereye gidiyor? İletişim inanılmaz önem kazanmış durumda bütün dünyada. Sosyal bilimler... Her şey kolaylaştı. İnsanlar daha fazla sosyal iletişimin içerisine girmeye başladı. Medyada çok fazla yatırım görüyorsunuz. Tüm ülkeler başka ülkelerde yatırımlar yapıyorlar. İnsanların aklına, zihnine ve kalbine girmek çok önemli. Böyle bir ortamda yaşıyoruz ve bu bence daha da önem kazanacak.""Uluslararası alanda bizi anlatacak insanlara ihtiyacımız var"Medya alanında geniş bakıldığında ileri ki dönemde yeni yetiştirilecek öğrencilere ihtiyaç olduğunu, sektörel olarak dar bakıldığında ise ihtiyaç olmadığını anlatan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürüd:"Baktığınız zaman İbn Haldun Üniversitesinin, Türk Hava Yollarının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir kurumsal iletişimi var. İletişim son derece önem kazanmış durumda. Herkes kendini doğru anlatmak ve doğru anlaşılmak istiyor. Dolayısıyla iletişim çok önemli. Daha da önemli olacak. Bunun için uluslararası anlamda çok ciddi bir mücadele var. Siyasetin de şirketlerin de mücadelesi var. Çünkü doğru iletişim çok önemli. Bu yüzden medya önemli bir sektör, daha da önemli olacak. Türkiye gibi ülkeler açısından uluslararası iletişim de çok önemli. Bugün Türkiye TRT World'le bir girişimde bulundu. Anadolu Ajansı, İngilizce yayın yapıyor. Çünkü Türkiye'nin kendini anlatmaya ihtiyacı var. Uluslararası alanda bizi anlatacak insanlara ihtiyacımız var."CNN Türk Genel Müdürü Bayraktar, Türkiye ve dünyayla ilgili derdi olan insanların kendini yetiştirmesinin, iyi bir iletişimci olmasının, siyaset bilimi ve sosyoloji bilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı."Gazetecinin mutlaka belli bir duruşu olmalı"Gençlerin sosyal medyaya yönelimine değinen Bayraktar, "Hızla tüketen, hızlı tükenir diye düşünüyorum. Yeni jenerasyon bir kolaycı, her şey önüne gelsin istiyor. Sosyal medyadaki o kısa videolarda pek çok olay bağlamından kopmuş oluyor, siz onun arkasını, önünü göremiyorsunuz. Twitter'da 280 karakterle hiçbir şey olmaz. Orada size ancak belli konularda fikir ve algı verebilirler ama gerçekten bir meseleye hakim olmak istiyorsak çalışmak, okumak ve çaba harcamak zorundayız. Bir noktada bunu kendi kendini tüketeceğini düşünüyor." diye konuştu.Sosyal medyada yayılan birtakım yalan haberler nedeniyle gazeteciliğin öneminin ortaya çıktığına işaret eden Bayraktar, sosyal medyadaki pek çok gazetecinin aktiviste dönüştüğünü söyledi.Gazetecilikte objektifliğin doğru bir kavram olmadığını dile getiren Bayraktar, şunları kaydetti:"Adil gazetecilik yapmak gerekiyor. Objektiflik, hiçbir konuda taraf olmamaktır. Herkesin sonuçta belli düşünceleri vardır. O yüzden her iki tarafı da adil yansıtmak gerekir. Gazetecinin mutlaka belli bir duruşu olmalı. Çünkü bir duruşu, referans noktası olmayan hiçbir meseleyi okuyamaz. Gazeteci, hoşlanılmayan, sevilmeye insandır. Çünkü abuk subuk şeyler sorabilir. Bunlardan kaçınmamak lazım. Rahmetli Mehmet Ali Birand derdi ki bize, 'Saçma soru sormaktan korkmayın. Çünkü siz saçmalarsınız, adam kızar, ona göre cevap verir, o haber olur.' Dolayısıyla rahat olmak, meseleleri bilmek lazım."Programda, eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar da öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.