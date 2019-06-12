3. Geleneksel Bilim Şenliği

Bingöl
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Geleneksel 3. Bilim Şenliğinde 35 proje yer aldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce TBMM Bingöl Fen Lisesinde düzenlenen Geleneksel 3. Bilim Şenliği açılışı Vali Kadir Ekinci
, Bingöl Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, okul müdürleri ve öğrenciler tarafından yapıldı.
Kent merkezinde yer alan 13 okulun katılımıyla sergilenen 36 projeyi inceleyen Vali Ekinci, projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.
Hazırlanan projelerin çok kaliteli ve önemli olduğunu kaydeden Ekinci, öğrencileri hazırladıkları projelerden dolayı kutladı.
Kaynak: AAEkinci
, Bingöl
, Güncel