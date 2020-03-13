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3. Global Gastroekonomi zirvesi, ertelendi

Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği'nin ev sahipliğinde, 25 Mart'ta düzenlenmesi öngörülen '3. Global GastroEkonomi Zirvesi' ileri bir tarihe ertelendi.

13.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:06
3. Global Gastroekonomi zirvesi, ertelendi

TURYİD Yönetim Kurulu tarafından, Korona Virüs Bilim Kurulu'nun aldığı tedbir kararları doğrultusunda, katılımcı ve toplum sağlığı gözetilerek, zirvenin 23 Eylül 2020 tarihine ertelendiğini duyurdu.

Dünyanın dört bir yanından gastronomiye yön veren vizyoner ve lider isimleri İstanbul'da buluşturması planlanan '3. Global GastroEkonomi Zirvesi'ne zorunlu erteleme. TURYİD tarafından 25 Mart'ta, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenmesi öngörülen zirve, Korona Virüs nedeniyle 23 Eylül 2020 tarihine ertelendi.

Korana Virüs Bilim Kurulu tarafından alınan tedbirler doğrultusunda toplanan TURYİD Yönetim Kurulu, toplum sağlığını gözeterek '3. Global GastroEkonomi Zirvesi'ni erteleme kararı aldı.

Konuklarımız ve toplum sağlığı noktasında herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için böyle bir karar aldıklarını belirten TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"3. Global GastroEkonomi Zirvesi ile ilgili tüm hazırlıklar tamamlanmış, ulusal ve uluslararası katılımcıların yoğun ilgisi ile birlikte geri sayım başlamıştı. Ancak alınan tedbir kararları doğrultusunda TURYİD olarak, konuyu yeniden değerlendirdik ve toplum sağlığını gözeterek zirveyi erteleme kararı aldık. 3. Global GastroEkonomi Zirvesi'ni, 23 Eylül 2020 tarihinde düzenleyeceğiz. Bu zorunlu erteleme nedeni ile saygıdeğer konuklarımız ve zirveye katılmayı planlayan değerli dostlarımıza anlayışlarından dolayı teşekkür ederiz. TURYİD olarak, en büyük temennimiz, tüm dünyada yaşanılan bu sıkıntılı durumun bir an önce son bulmasıdır."

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Güncel

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