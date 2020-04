3.Göz İlmi Epifiz Aktivasyon

Öyle ise başlayalım…

Evde ailen varsa uyar, DMT dersen anlaşılmazsın. Müzik eşliğinde "Yoga yapacağım," diyebilirsin. Odanın ışığını kapat, gözlerini de. Uyku bandı ya da çaputla kapat. Başlamadan önce arın. Ayşe'yi, Murat'ı, Fatma'yı at kafandan, yapman gereken hiçbir iş ve sorumluluğun kalmasın, içeriyi uyar sana kumandanın yerini soran olmasın diye televizyon kumandasını dahi bul ve önceden teslim et. 60 dakika yoksun. Odaklanman ve hafifliğin, başrolün olsun. Aydınlanmaya adım atıyorsun. Bir saati kontrol etmek için sürekli saati merak etme, ne kadar kaldı diye düşünme, istersen kendini bir alarm kur ve bir daha bakma. Bölme, olağan bir şeyden bölünürse yarına bırak, devam etme, tesirsiz olur, boşa kürek çekme. 90 derece diklikte oturacağın sert bir sandalye seç kendine.

"1. GÜN"

Önce yedi kez burnundan nefes al ver, tam al sonuna kadar ver nefesini, ağır ağır, sonra yedi kez ağızdan al ağızdan ver, Yedi kez ağızdan al ver. Yedi kez burundan al ver. Yedi kez burundan al ver. Yedi kez ağızdan al ver. Yedi kez burundan al ver. Yedi kez burundan al ver. Bir kez ağızdan derin bir nefes al, nefessiz kalana kadar tut… Bırak… Bir kez burundan derin bir nefes al, nefessiz kalana kadar tut… Bırak…

Youtube : PINEAL GLAND, Activation Frequency 936Hz: BINAURAL BEATS Meditation Music Third Eye Opening

Şimdi rölantiye geç, burnundan nefes al, ağızdan ver normal bir şekilde. Kulaklığını tak ve DMT müziğini aç, hiçbir şey düşünme. Sana en yakın gelen kokuyu hatırla, canlandır, karpuz, kavun, şeftali, her neyse onu hayal et, seçtiğin koku ne kadar basit olursa o kadar kolay geçiş sağlarsın. Bu arada üzerinde parfüm ya da vücut losyonu gibi başka kimyevi bir koku bulunmasın, ter de kokma. Örnek: Çilek seçimini yaptın çileği kafanın arka tarafında hayal et, iç tarafında ense kökünün derinliğinde hayal et, yani epifiz bezinden ensenin köküne gelen bir yol seyir al, epifiz'den ense köküne çileğin geldiğini hayal et, oradan da kafatasının üzerinden, alnının şakağına doğru çilek parçacıklarını taşıdığını hayal ede- çeksin. Tüm çilek düşünme, parçalanmış halde düşün. Ne kadar küçük parçalara bölersen beyninde taşınması da sürüklemesi de o kadar kolaylaşır. 1 saat boyunca bunu yap. Müzik bitene kadar devam et ve müziği kapama, gözünü açma. Yedi gün boyunca bunu tekrarlamalısın.

"8. GÜN"

Eğer meyvenin beyninin arkasından önüne doğru kayışını hissetmeye başladıysan önümüzdeki programa geçiş yap, başlamadıysan aynısına devam et, arkadan öne doğru çekimini beyninde hissedene kadar devam et. Bunu tamamlamadan bir sonraki aşa- maya geçme. Bir sonraki aşama; Youtube'a gir. Müziği aç ve kulaklıklarını tak, gözlerini kapat, müsait ortamını ayarla. Şakaklarına getirdiğin meyveni sabitle, tam iki kaşının arasında durdur.

Youtube: The most powerful dmt activation| deepest medi- tation technique| binaural beats meditationa

Sağa sola geriye kaymasına müsaade etme, sabitle ve bu müzik bitene dek onu orada sabitle, gözünde canlandır gerçekmiş hali aldığını hayal et, seçtiğin meyven hangi renkse o rengi düşün ve tekrarla: Kırmızı, kırmızı, kırmızı diye.Dakika boyunca sadece bunu yapacaksın, eğer evde varsa, ya da önceden alabilme ihtimalin varsa hayal edeceğin meyveden satın al. Meditasyon bittikten sonra sadece 1 dilim ya da bir adet tüket.

Bu alıştırmayı yedi gün boyunca yapıyorsun. Meyve meditasyonunu tamamlamadan önce ufak bir araya ihtiyacın var. Bunu hafta sonlarına denk getirmeye çalış, çünkü sıradaki meditasyonun beyin temizliğini ve çakralarını açmaya yarayacak, derin uyku haline sokacak seni, işe gideceksen uyanamayabilirsin, yani akşamları tercihin olsun. 2 saat 54 dakika olan müziği dinlemelisin. Kulaklığını tak ve zihnindeki fazlalıkların dışarı fırlatıldığını hayal et, gözlerini kapa, sakin ve dingin bir hal almaya çalış. Birazdan uyumuş olacaksın zaten. Bunu da yedi ayrı gün olarak tamamla, 1 gün bile atlama, yedi günün ardından beynin sana zinde, tazelenmiş olarak hizmet etmeye başlayacak, farka inanamayacaksın, düşüce gücüm ikiye katlanmış diyeceksin. Eğer koordinasyonu kuvvetli birisi değilsen ve otoriten güçsüz ise, sana bunlar saçma gelebilir ya da komik bulabilirsin, çok normal. Yaşın gençse inancın zayıf olabilir. Yapana kadar yanında olacağım, yapacaksın. Bu zevki tek başıma yaşamak istemiyorum. Sizlere ihtiyacım var, bir buluşu kullanan kullanıcıların olmaz ise, o buluşun bir anlamı olmaz. 3. Göz benim buluşum değil tabii ki, ben bunu gerçek gerçeklik ile harmanladım.

Youtube: 3 Aura Cleansing Sleep Meditation: 7 Chakras cleansing meditation music, sleep meditation

On dört gün boyunca bunu tekrarla. On dördüncü günün ardından, sana sırasıyla seçebileceğin kapıların kilit anahtar müziklerini vereceğim. Bunları yapman şart değil, kişisel seçimlerin benim programımla alakası yok, sana hediyelerim olsun sadece.

1- Para ve İş Aktivasyon Müziği İçin 21 gün boyunca her gün dinle.

2- Negatif Enerjiyi Atmak ve Pozitif Enerjiye yer açmak için 14 gün boyunca her gün dinle…

3-3-Vücut hücrelerini uykudan uyandırman İçin & Auralarını Açman için 7 gün boyunca her gün dinle…

4- Serotonin, Dopamine, Endorphin Hormonlarının fazla salgılanması için, mutluluk ve huzur seviyeni düzenlemek için Haftada sadece 1 kez…

5- Zihin Seri Çalışması İçin Kodlama- Pratik Düşünce Aktivasyonu

Receive Unexpected Money In 24 Hours | Subliminal To Attract Money 5 "Destroy All The Hidden Negative Energy & Subconscious Blockages" Me- ditation Music, Healing Music 6 All 9 Solfeggio Frequencies - Full Body Aura Cleanse & Cell Regeneration Therapy 7 Happiness Frequency: Serotonin, Dopamine, Endorphin Release Music, Binaural Beats Relaxing Music 8 963Hz + 852Hz + 639Hz | Miracle Tones | Activate Pineal Gland | Open Third Eye | Heal Heart Chakra

3 günde bir kez dinleyebilirsin. Her bir bölümü gerektiği gibi tamamla, adım adım ilerle. Tam anlamıyla anla, oturt ve oturtana dek gerekirse en baştan başla, tekrar tekrar yap. Ortamını değiştirebilirsin ama dışarısı olmaz, hep kapalı alanlarda yap görevlerini. Bunların hiçbirini kimseye anlatma, paylaşma, anlamadıkları gibi hevesini kırmaya çalışacaklar ya da inancındaki ciddiyeti yıkacaklar. Sen başarmadan heyecanını ve doğaüstü deneyimlerini kimseyle paylaşma. Başardıktan sonra onlara hediye olarak kitabından armağan edeceksin zaten. Düşün ki kendi okuduğun kitabı veremeyeceksin, rafında bulundurman gerektiğini, dönüp bakman gerektiğini bileceksin. "Kanunen gizli ses kaydı alman yasak ve yasal değildir!" Ama biz şöyle yapacağız, kendini kaydetmen için bir kayıt cihazı edineceğiz, ağzına yakın bir yere mikrofon takacağız ve gün içinde neler konuşmuşsun bunları kayda alacağız. 7 gün boyunca bunu yapacağız. 7 adet günlük kayıtlar alacağız. 7 gün dolmadan hiçbirini dinlemeyeceğiz. 7 günün sonunda odanda tek başına hepsini dikkatli şekilde dinleyeceksin. Kimlere ne yalanlar, ne iftiralar, ne iltifatlar ne diye etmişsin, ne ithamlarda bulunmuşsun, ne dedikodular, gereksiz boş muhabbetler etmişsin, kısacası sahte ve dürüst insanlık oranını belirleyeceğiz. Notlar alıp gerçek yapı haline çevireceksin. İlk başta tepkiler alsan da zamanla gölgenin gerçek halini onlar da alır. Bir gün gelecek, lütfen istediğini yaparım, yalvarırım paylaş bizimle diye peşine düşecekler.

O zaman sıra sana gelecek, sen de onlardan gerçeklerini söylemelerini isteyeceksin. Senin hiç duymadığın gerçeklere karşılık, onların hiç duymadığı gerçeklerini takas yapacaksın. Gerçek avcısı olacaksın, gerçek olmayan bir şeyi okumayacaksın bile. Aklın ne derse desin sen gerçeği bileceksin, bunu hiçbir şeyin değiştirmesine izin vermeyeceksin. Üzerlik Tohumu İyi bir aktardan, gerçek üzerlik tohumu al, bir çaydanlığın demliği kadar, normal çay demler şekilde demle, çay miktarı kadar ölçün olsun, demledikten sonra buzdolabında sakın içme, 24 saat geçmesini bekle, 24 saatin ardından sabah uyandığında bir çay bardağı aç karnına tüket. Bunu iki ayda bir yap. Yatak odana, başucuna, komodinin üzerine, bir çorba kâsesini dolduracak şekilde Türk kahvesi koy. Ağzı açık kalsın, hep başucunda kalacak bu. Meditasyon her akşam eksiksiz yaptığın bir alışkanlığını seç. Bunu yapabileceksen bugün yap, yapacağım deyip yarıda bırakacaksan yapma sakın, kendin için inşa ettiğin hiçbir şeyin yıkıcısı sen olma. Bu belirlediğin önemsediğin her neyse, alışkanlığından bahsediyorum. Bir hafta uzaklaşacaksın. Öldüm bittim dediğin anı yaşayacaksın ama yine de kendindeki öz otoriteni, savunmanı yıkmayacaksın. Bunu mesela çikolata olarak seçebilir, bir hafta sonra tekrar başla, önemli değil. Önemli olan; bir hafta kendi sözüne itaat etmen. Beyin Arşivlendirme Beynine hatıra toplayabilirsiniz bunlar senin için çok önemli bir tecrübe arşive fakat kötü duygular o hatırlardan beslenme ve zaman kaybından oluşan anılar barındırma, beynin işleyişini o denli işlevsiz hale getirmemeye çalış.

Sahipsiz bırakılmış bir beyin şu şekilde işler:

Snapchat'te millet ne yapıyor? - Fake hesap aç, stalk yap. -Onu bunu çekiştir. -Kimi arasam? -Millet dışarıda eğleniyor. -Yarın ne giysem acaba? -Instagram'da kim ne paylaşmış?

Sahip çıkılan bir beyin:

Sağlıklı beslen. -Spor yap (gösteriş değil). -Ailene destek ol. -Üret. -Hayal kur. -İtibarını koru ve saygınlık kazan. -Nasıl başarırım? -Kitap oku. -Empati kur. -Genel kültür bilgileri edin. -Donanımlı ol. -Görevlerini erteleme. -Kendi söküğümü dikmeliyim. -Yemek yapmayı öğrenmeliyim.

Beyin Detoksu

Beyin detoksun için ve onarımın içi Omega 3 tüketmen şart. Başka vitaminler de almak istiyorsan Doktor muayenesi altında kullanmalısın.Beynimiz milyonlarca kargaşanın sahipliğini ve duygu verilerini işleyişini sağlarken farkında olmayacağımız hasarlar edinir. Biz bu hasarları normal gibi sahiplenip kendimize ait davranış biçimleri zannederiz. Tamir edilmedikçe kabullenmiş halde devam ederiz. Normal halimiz zannederiz. Nasıl vücudumuzu bakım yapıyorsak ve fit olmaya çalışıyorsak beyininiz, ruhumuzu da ayni özen göstermemiz lazım.Beyin enerjisini ve güç kaynağını bilinmeyenden aldığı için beynini yönetmediğin zaman ablak ablak boşluğa bakma diye otomatik pilot konumuna geçer. Düşünmeden o an sadece işine gelenleri seçer ve listeler. Senin yerine düşünür. Sen kendine ait düşünceler sanırsın. Hâlbuki değildir. Sen düşüncelerini iyi seç…