Haberler » Magazin » Haber

3 gün hapis yatan Yaşar İpek'ten ilk sözler: Ne yemek yedim ne de uyudum

Boşanmak üzere olduğu Seren Serengil aleyhinde yaptığı açıklamalarla tedbir kararını ihlal ettiği için 3 gün zorlama hapis yatan Yaşar İpek tahliye oldu. Cezaevinden çıktıktan sonra konuşan İpek, "Ne yemek yedim, ne de uyudum." dedi.

04.10.2019 15:25

Seren Serengil, boşanmak üzere olduğu Yaşar İpek'in kendisine şiddet içeren söz ve davranışta bulunmaması için mahkemeye başvurarak bir aylık koruma tedbir kararı aldırdı. Serengil aleyhinde yaptığı açıklamalarla tedbir kararını ihlal eden Yaşar İpek'in 3 gün zorlama hapsine karar verilmişti. Bugün tahliye olan İpek, 3 günlük cezaevi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

TAHLİYE OLDU

Serengil'in aleyhine açıklamalarda bulunduğu ve "Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi" yönündeki tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle Yaşar İpek'in üç gün zorlama hapsinde tutulmasına karar verilmişti. Salı günü teslim olan Yaşar İpek, bugün tahliye oldu.

"ÜÇ GÜN BENİM İÇİN ÇOK GÜZEL OLDU"

Cezaevinde çıkan Yaşar İpek, muhabirlere açıklama yaparak 3 günde yaşadıklarını anlattı. İpek'in ilk sözleri ise şunlar oldu: "Bitirdik, çıktık. Vallahi üç benim için çok güzel oldu aslında... Çok düşündüm. Bunu da yaşamam gerekiyormuş. Bir konuşma yasağından dolayı burada yattım. Bu saatten sonra işime gücüme bakacağım..

"NE YEMEK YEDİM NE UYUDUM"

İnşallah evliliğim sona erecektir. Özgürlük kadar güzel bir şey yok. Diğer mahkumlar nasıl yattıysa ben de yattım. Ne yemek yedim, ne de uyudum. Tek başıma yattım. Ufacık bir koğuştu zaten..."

"NE ÖLÜSÜNE NE ÖLÜME"

3 gün önce adliyeye teslim olmadan önce girişte basın mensuplarına açıklama yapan İpek, "Ben Seren Serengil'e asla fiziki şiddette bulunmadım. Kendisi hakkında hiçbir tane kırıcı laf etmedim. Mahkeme de karar verdi. Yanlış bir karar olduğunun altını çiziyorum. Aşk denen şey bu saatten sonra akla gelir mi? Ne ölüsüne ne ölüme..." demişti.

2 gündür cezaevinde bulunan Yaşar İpek, mahkumlara konser verecek2 gündür cezaevinde bulunan Yaşar İpek, mahkumlara konser verecek

Yasar ipekYasar ipek'e koruma tedbirini ihlal ettiği gerekçesiyşe 3 günlük zorlama hapsi kararı verildi

3 gün hapis yatan Yaşar İpek'ten ilk sözler: Ne yemek yedim ne de uyudum

Seren Serengil, Yaşar İpek, Magazin

YORUMLAR(18)
ASLI:Bunları görünce migdem bulanıyor
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
MAHKUM AİLESİ:3 gun yattin sadece , ya sucsuz yere veya hic hak etmedigi sekilde veya almasi gereken cezanin ustunde cezalar alip yillardir yatanlar, yillarca ceza alanlar , veya parasi olmayip avukat tutamayip sucsuzlugunu ispat edecek guce sahip olamayip kaderine razi gelenler ne yapsinlar ? Gercekten kaderin mahkumlarina selamlar olsun ailelerine selamlar olsun.
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
MERSİN Lİ:Zaten alışık cezaevinde yatmaya. Sarıkamış askeri cezaevinde ben askerdim, yıl 2002-2003 Yaşar İpek o zaman da yatmıştı yaklaşık 3 -4 ay yattı.
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
KONT MARDİN:hic mi adam gibi tras olan yok memleketde. cogunun ganster veya papaz sakali muslumanlikla alakalari yok
Yayından Kaldır
4 1
Cevap yaz
SEKÜLER TÜRK:Mafya özentileri hepsi. Hiç kimse öğretmen ve öğretim üyesine özenmiyor.
Yayından Kaldır
2 0
GUNDİK:lan bu şarlatanlarıda meşhur yapıyolar ya deliricem 3 gün yatmıs yememişte ne adi adamlarsınız sizi meşhur edenlerinde sizlerinde
Yayından Kaldır
16 2
Cevap yaz
ASABİİ:seren serengil kara dul gibi valla!!!ya arkadaş kaçtane evlilik yaptın hepsi yanlış adammıydı durup bir düşünmek lazım sen yanlış kadın olmayısın
Yayından Kaldır
14 2
Cevap yaz
RACO:iyi şimdi bi şarkı yaparsın konserlere gidersin 3 günün acısını 10 yıllık sefa sürerek unutursun
Yayından Kaldır
8 1
Cevap yaz
POYRAZ:YEMEK YEMEDEN YATTIN BİDE KONSER VERDİN YAW HE HE:)
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
DL:at hırsızı tıplı tıpe bak ya kac yaslarına gelmısler hala cocuk gıbı utanmadan sıkılmadan medya onundeler
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Magazin Haberleri
18:41 Yılmaz Erdoğan'dan 'kadına şiddet' skeçi yorumu: "Bu skeçe sebep olanlar Allah'ından ve hukukundan...
17:01 Altın Portakal için yarışacak filmler belirlendi
16:26 "Kaşıkçı Elması" yeniden ziyarete açılıyor
16:01 "Bu skeçe sebep olanlar Allah'ından ve hukukundan bulsun!"
15:25 3 gün hapis yatan Yaşar İpek'ten ilk sözler: Ne yemek yedim ne de uyudum
13:44 Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesinde Selçuk Yöntem'in parasını çaldılar
13:13 Kral Şakir İzmirli çocuklarla Optimum'da buluşacak