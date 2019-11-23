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3 gün önce evlenen çift, kuyumcudan dolandırıcılık iddiasıyla yakalandı

Adana'da, 3 gün önce evlenen çift, bir kuyumcudan yaklaşık 65 bin lira değerindeki bilezikleri dolandırıcılık yöntemiyle çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

23.11.2019 15:15 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:18
'da, 3 gün önce evlenen çift, bir kuyumcudan yaklaşık 65 bin lira değerindeki bilezikleri dolandırıcılık yöntemiyle çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Merkez ilçesi Şehitler Bulvarı'ndaki bir kuyumcuya giden Kemal A. (30), 7 bilezik almak istediğini söyleyip ürünleri inceledi.
Kuyumcudan çıkan ve yaklaşık 1 saat sonra dükkana yeniden gelen Kemal A, bilezikleri almaya karar verdiğini belirterek, yaklaşık 65 bin lira değerindeki altınları verdiği eşi Hale Nur A'yı (21) iş yerinden gönderdi.
Alışverişi sürdüren Kemal A, beğendiği birkaç ürünü almak isterken kendisinden bileziklerin parasını isteyen kuyumcuyla tartışmaya başladı.
Kemal A, bilezikleri verdiği kişiyi tanımadığını, kendilerinin isteği üzerine ürünleri bir kadına verdiğini iddia etti.
Bunun üzerine Kemal A'yı yakalayıp polis merkezine götüren kuyumcu, durumu anlatıp şikayetçi oldu.
Çalışma başlatan ekipler, iş yerinin güvenlik kamerasından Kemal A'nın bilezikleri verdiği kadının, 3 gün önce evlendiği eşi Hale Nur A. olduğunu tespit etti.
Beyazevler Mahallesi'ndeki evinde şüpheli kadın gözaltına alındı.
Olay güvenlik kamerasına da yansıdı
Daha önce de dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti yapmak gibi suçlardan emniyette kaydı bulunan Kemal A, sorgusunda Hale Nur A'nın eşi olmadığını, kadını tanımadığını ileri sürdü.
Hale Nur A. ise 3 gün önce evlendiklerini, Kemal A'nın da "mehir" olarak kendisine altın aldığını, sonra da kendisini kuyumcudan gönderdiğini, ürünlerin parasını ödemediğinden haberi olmadığını iddia etti.
Emniyetteki sorguları tamamlanan çift, dolandırıcılık iddiasıyla adliyeye sevk edildi.
Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.
3 gün önce evlenen çift, kuyumcudan dolandırıcılık iddiasıyla yakalandı

Çukurova, Adana, Güncel

Kaynak: AA


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