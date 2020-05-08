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3 gün önce içi su dolu kuyuya düşen yavru kedi Çukur operasyonla kurtarıldı

3 gün önce içi su dolu kuyuya düşen yavru kedi Çukur operasyonla kurtarıldıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 10 metre derinliğindeki içi su dolu kuyuya düşen yavru kedi ekipleri harekete geçirdi.

08.05.2020 04:41 | Son Güncelleme: 08.05.2020 04:44
3 gün önce içi su dolu kuyuya düşen yavru kedi Çukur operasyonla kurtarıldı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 10 metre derinliğindeki içi su dolu kuyuya düşen yavru kedi ekipleri harekete geçirdi. Gece saatlerinde kediyi kurtarmak için operasyon yapan Muğla 911 Arama ve Kurtarma ekibi kediyi saatler süren uğraşlar sonucu kurtardı.
Bitez Mahallesi 1991 sokakta bulunan bir kuyuya düşen yavru kedi için gece saatlerde kurtarma operasyonu düzenledi. Kuyudan dün akşam saatlerinde kedi sesini duyan mahalle sakinleri durumu Muğla 911 Arama ve Kurtarma ekibine haber verdi. İhbarı alır almaz olay yerine gelen ekipler kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 10 metre derinliğinde ve içi su dolu kuyuya halatla inen kurtarma ekibi üyesi derin bir oyuk bulunan kuyuda bir süre kediye ulaşmaya çalıştı. Bir türlü kaçan kediyi yakalayamayan 911 üyesi mahalle sakinlerinin getirdiği şişme bota binerek kedinin bulunduğu yere ulaştı. Kedinin boynuna ip geçiren kurtarma gönüllüsü kediyi bulunduğu yerden alarak kafese koydu. Kafesi halat yardımıyla yukarıya çeken ekipler ıslanan kediye peynir ve süt verdi. Belediye ekiplerinin olay yerine gelmesi ile birlikte yavru hayvan barınağına götürüldü. Tedavi altına alınan ve sağlık durumu iyi olan kediye Çukur ismi verildi.
KUYUDA 3 GÜN YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ
Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği Başkanı Cenk Ayata kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek Mahalle sakini Mehmet beyden gelen ihbar üzerine 3 gündür kuyuda bulunan yavru kedi için geldik. Elimizdeki tüm imkanlarla sağ olarak çıkardık kediyi. Şimdi petbulance ile kontrole göndereceğiz ifadelerini kullandı.
Kediyi teslim alan Belediye Veteriner İşleri Müdürü Onur Çevik, Ekiplerin yardımı vasıtasıyla kedi kurtarıldı. Kediyi veteriner işleri müdürlüğümüze götüreceğiz. Kliniğimizde veteriner hekimlerimizin yardımıyla bakımlarını yapacağız. Kendisini iyileştirdikten sonra kısırlaştırma operasyonunu yapacağız ve bir hayvan sevenimize sahiplendireceğiz. Bundan sonra bize emanet. Başkanımız Ahmet Aras'ında talimatı doğrultusunda gereken her şeyi yapacağız dedi.
Öte yandan, kedinin arama ve kurtarma anları Go pro kamerası ile görüntülendi. 3 gün önce içi su dolu kuyuya düşen yavru kedi Çukur operasyonla kurtarıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Çukur, Güncel, Haber

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