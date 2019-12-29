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3 gün süren Satranç turnuvası tamamlandı

Kilis'te, 50 sporcunun katılımıyla yapılan turnuvada Türkiye Şampiyonasında Kilis'i temsil edecek sporcular belirlendi.

29.12.2019 12:09 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:14 3 gün süren Satranç turnuvası tamamlandı
'te, 50 sporcunun katılımıyla yapılan turnuvada Şampiyonasında Kilis'i temsil edecek sporcular belirlendi.

Hacı Mehmet ve Nimet Erman Zeytçioğlu İlkokulunda 50'den fazla sporcunun katılımıyla Satranç İl Birinciliği müsabakası yapıldı. Sporcular 3 gün boyunca süren ve 6 tur ile tamamlanan turnuvayı yoğun ilgi gördü. Turnuvanın birincisi Türkiye Şampiyonasında Kilis'i temsil etmeye hak kazandı. Yarışmalarda, birinciliği Nurullah Avanoğlu, ikinciliği Hakan Kaya, üçüncülüğü ise Mehmet Can Emir aldı.

Dereceye giren sporculara ödül töre Gençlik ve Spor Müdürü Remzi Arkaltı, Kilis Satranç İl Temsilcisi Gönül Çelen ve KYK Şube müdürü Servet Akdeniz tarafından verildi. - KİLİS

Türkiye, Kilis, Spor

Kaynak: İHA

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