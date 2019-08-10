Haberler» 3. Sayfa» Haber

3 gün uykusuz aradığı pullukları okul bahçesinde buldu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir çiftçi, çalınan pulluklarını bulmak için uyku uyamadı.

10.08.2019 09:48 3 gün uykusuz aradığı pullukları okul bahçesinde buldu
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir çiftçi, çalınan pulluklarını bulmak için uyku uyamadı. Malının peşine düşen çiftçi 3 gün sonra ikili pulluğu okul bahçesinde buldu.

Edinilen bilgiye göre, Esendik Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Mustafa Çakıcı'nın evinin bahçesinden pulluk adı verilen tarım aleti çalındı. Malını bulmak için uykuyu bile gözden çıkaran Çakıcı, kendisine ait ikili pullukları, ilçe merkezindeki eski bir okulun bahçesinde buldu.

Mustafa Çakıcı, bahçesinden pullukları alan kişiyi tespit ettiğini iddia ederek, jandarmaya şikayette bulundu.

Olayla ilgili konuşan Çakıcı, pulluklarını bulmak için 3 gün 3 gece uykusuz kaldığını ve takibi sonucu tarım aletine ulaştığını ifade etti. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
10:26   'Değnekçilere' para ödemek istemeyen taksiciye saldırı iddiası
10:25   Kurban Bayramı öncesi ülke genelinde "Türkiye huzur ve trafik uygulaması"
10:25   Ölen babasının cesedini morgdan çıkarıp acile getirdi
10:24   Evlerinden sahte 2 milyon dolar çıktı
10:22   Tur otobüsü bariyerlere çarptı: 5 yaralı
10:11   Polis Balıkesir'de Huzur ve Trafik uygulaması yaptı
10:11   Ham petrol hırsızı suçüstü yakalandı