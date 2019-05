3 günde 1 bardak süt içiyoruz

Kaynak: İHA

Süt üretiminde dünyada ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye'de kişi başı ortalama 3 günde 1 bardak süt içiliyor. Türkiye'de içme sütü dışında özellikle yoğurt ve peynir tüketimi yüksek olduğu için bu rakam artıyor. Dünya Sağlık Örgütü ise her yaştan bireyin günde 2 bardak süt içmesini öneriyor.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de her yıl çiftçilerden yaklaşık 9 milyon ton süt toplanıyor. İşlenen sütten elde edilen ürünlerin yüzde 36'sı içme sütü, yüzde 26'sı yoğurt, yüzde 16,5'i peynir, yüzde 16'sı ayran, yüzde 4'ü ise tereyağı, süt tozu ve kremadan oluşuyor. Süt üretiminde dünyada ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye, tüketimde ise istenilen seviyeye ulaşamıyor. 1 Haziran Dünya Süt günü vesilesiyle açıklamalarda bulunan İçim Pazarlama Direktörü Selin Dora Falay, "Üretimde dünyada ilk sıralarda gelen bir ülkenin tüketimde de üst sıralarda olması beklenir. Ancak ülkemizde içme sütü tüketimi Avrupa ortalamasının çok altında. Avrupa'da yılda kişi başı ortalama 60 litre içme sütü tüketilirken, Türkiye'de yalnızca 34 litre süt içiliyor. Ancak Türkiye'de içme sütü dışında özellikle yoğurt ve peynir tüketimi yüksek olduğu için aslında ortalamamız çok daha yukarılarda. Kişi başına süt ve süt ürünleri tüketimi süt eşdeğeri olarak 250 litreyi aşıyor" dedi."Sütü yenilikçi ürünlerle çocuklarımıza erken yaşta sevdirebiliriz."Türkiye'deki düşük süt tüketiminin inovatif ve fonksiyonel ürünlerle artırılabileceğini belirten Selin Dora Falay, "Sütün faydalarını hepimiz bilmemize rağmen düzenli şekilde tüketmek konusunda çoğumuz dikkatli ve disiplinli değiliz. Dünyadaki istatistiklere bakıldığında Türkiye süt tüketimi konusunda maalesef listenin oldukça aşağısında. Türkiye'nin en büyük süt ve süt ürünleri üreticisi Ak Gıda olarak, bünyemizde yer alan İçim markamızla 16 farklı testin ardından titizlikle işlediğimiz sütü olabildiğince çeşitlendiriyoruz. Bu sayede 7'den 70'e her yaşa hitap ediyor ve özellikle çocuklarımızın severek içmeleri için çalışıyoruz. Laktozsuz, light, organik, proteinli, çikolatalı ve meyveli sütler gibi yeni ürün kategorileriyle süte olan ilgiyi artırmayı hedefliyoruz" dedi. Özellikle laktozsuz sütün ürün grubuna eklenmesiyle birlikte talep artışı yaşadıklarını belirten Falay, "Tüketicinin ihtiyacına yönelik ürettiğimiz ürünlerle pazara yenilik getirirken aynı zamanda sütün hitap ettiği kitleyi de genişletiyoruz. Yeni tüketim alışkanlıkları kazandırmak ve sütü sevdirmek için taze taze tüketilebilecek çilekli ve çikolatalı günlük süt çeşitlerimizle farklı beğenilere hitap ediyoruz. Ayrıca süte karşı çeşitli sebeplerden dolayı uzak duran tüketicinin beklentisini ve ihtiyacını, sunduğumuz farklı işlevsel ürünlerle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.Dünya Sağlık Örgütü: "Süt beynin yaşlanmasını engelliyor"Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) "İnsan Beslenmesinde Süt ve Süt Ürünlerinin Katkısı" adlı çalışmasında, sağlıklı bir yaşam için gerekli olan kalsiyum, magnezyum, selenyum ve çinko açısından zengin olan sütün; içerdiği A, C, D, B6 ve B12 ile de önemli bir vitamin kaynağı olduğu belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün çalışmalarına göre, 1 bardak süt içinde gelişme çağındaki çocukların günlük protein ihtiyaçlarının yüzde 48'ini karşılıyor ve her yaştan bireyin günde 2 bardak süt içmesi öneriliyor. İçerdiği yüksek proteinle beynin enerji ihtiyacını da karşılayan sütte beynin yaşlanmasını engelleyen Acetyıl Cartinin adlı madde de bulunuyor. - İSTANBUL Avrupa