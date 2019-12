3 günde terbiyelenip 3 saatte pişen lezzet: Fırın ağzı

Pastırması, sucuğu ve mantısıyla ünlü Kayseri 'nin önemli lezzetlerinden "fırın ağzı", 1 gün sütte, 2 gün zeytinyağında bekletilip, taş fırınlarda yaklaşık 3 saatte pişirilerek damaklarda ayrı bir tat bırakıyor.Kayseri mutfağının vazgeçilmezlerinden olan "fırın ağzı", sunumu, kokusu ve tadıyla adeta damaklara farklı bir lezzet şöleni sunuyor.Bir gün sütte bekletilen, iki gün baharatlarla marine edilen zeytinyağında dinlendirilen kuzu eti, ardından kuyruk yağı, domates, biber ve sarımsakla buluşarak taş fırına girmek için hazır hale geliyor. Eskişehir 'in Mihalıççık ilçesinde üretilen toprak tavada ve taş fırında yaklaşık 3 saatte pişirilen "fırın ağzı", zahmetli hazırlanışını damakta bıraktığı lezzetiyle unutturuyor.Kentte "Kasap Mustafa" olarak tanınan "lezzet ustası" Mustafa Metin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "fırın ağzı"nın Kayseri'nin vazgeçilmez tatlarından olduğunu söyledi.Bu yemeğin insanların damaklarında bıraktığı lezzet sayesinde ünlendiğini belirten Metin, "Kayseri denilince herkesin aklına pastırma, sucuk ve mantı geliyor, 'fırın ağzı'nı sadece Kayseri halkı biliyor. Bu yemeği herkes tanısın istiyorum. Fırın ağzının yeri bizde çok farklı. 55 yaşındayım ve 7 yaşından beri bu mesleğin içerisindeyim. Bu, bize babamızdan kalan bir hatıra. Fırın ağzının tanıtımı için geç kaldık. Bu yemeği hazırlaması ve pişirmesi çok zahmetli ama yemesi de bir o kadar keyifli." diye konuştu.Kayseri'ye gelen yerli ve yabancı turistlerin "fırın ağzı"nı beğenerek yediğini vurgulayan Metin, bu lezzeti herkesin tatması gerektiğini anlattı."Sevgimizi vererek yapıyoruz"Bu yemek için "3 gün 3 saat" emek verildiğinin altını çizen Metin, şöyle devam etti:"Etimizi bir gün sütte yatırıyoruz. Bir gün sonra sütten çıkarıp zeytinyağı ve baharatlarla marine edip 2 gün de öyle bekletiyoruz. 3 gün sonra et pişmek için hazır hale geliyor. Bu lezzeti almak için 3 gün emek vermek ve taş fırında odun ateşinde pişirmek lazım. Fırın ağzımızı yaparken altına kuyruk yağı kullanıyoruz. Sonra azar azar domates, biber ve soğan koyup üzerine eti yerleştiriyoruz. İçerisinde kuzunun but bölümünden kuşbaşı ve pirzola ile kuzu kaburga var. Üzerine yine domates, biber ve sarımsak koyup baharatını ekliyoruz. Tabii bunu sevgimizi vererek yapıyoruz. Pişmesine 5 dakika kala da üstündeki kapağı alıp etin yüzünü kızartıyoruz. Kendi halinde, hiç su katmadan, içerisindeki malzemelerle özdeşleşerek, üzerine koyduğumuz kuyruk yağı da eriyerek 3 saatte hazır hale geliyor."