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3 gündür evinin ışıkları sönmeyen adam ölü bulundu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde evinin ışıkları 3 gün boyunca açık kalan 61 yaşındaki Yaşar Kaya Ertem, komşularının durumdan şüphelenmesi sonucunda ölü bulundu.

09.11.2019 16:15 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:203 gündür evinin ışıkları sönmeyen adam ölü bulundu
'nin ilçesinde evinin ışıkları 3 gün boyunca açık kalan 61 yaşındaki Yaşar Kaya Ertem, komşularının durumdan şüphelenmesi sonucunda ölü bulundu.

Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Dumlupınar Mahallesi Preveze Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 gün boyunca 61 yaşındaki Yaşar Kaya Ertem'in evinin ışıklarının yanar vaziyette olduğunu gören komşuları, durumdan şüphelenerek Ertem'in yaşadığı eve gitti. Ertem'in evine gelen komşuları, geldikleri evin ışıklarının yanar vaziyette olmasına rağmen kapıyı kimsenin açmamasından şüphelenerek durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin kapısını açtı. İçeri giren sağlık ekipleri Ertem'i hareketsizce yarat vaziyette buldular. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde Ertem'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine itikal eden polis ekipleri tarafından evde incelemeler yapıldı. İncelemelerin ardından Ertem'in cenazesi otopsi incelemesi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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