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3 gündür haber alınamayan grafiker evinde ölü bulundu

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde 3 gündür haber alınamayan grafiker evinde ölü bulundu.

01.03.2020 10:06 | Son Güncelleme: 01.03.2020 10:07
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde 3 gündür alınamayan grafiker evinde ölü bulundu.
Ortabağlar Mahallesi Bilgin Sokağı'nda bir apartmanın en alt katında yalnız yaşayan Deniz Kara'dan (23) haber alamayan arkadaşları, adrese gidip kontrol etti.
Dairenin ziline basıp cevap alamayan gencin arkadaşları, durumu polise bildirdi.
Eve gelen ekipler, çilingir yardımıyla içeriye girince Kara'nın cansız bedeniyle karşılaştı.
Gencin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
3 gündür haber alınamayan grafiker evinde ölü bulundu

Güncel

Kaynak: AA


1.03.2020 10:37:03