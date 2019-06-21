21.06.2019 12:10
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3 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

3 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan Ramazan Çalışkan (59), evinde ölü bulundu.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan Ramazan Çalışkan (59), evinde ölü bulundu.
Biga ilçesi Sakarya Mahallesi Ayazma Caddesi'nde oturan Ramazan Çalışkan'dan 3 gündür haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Bugün saat 06.00 sıralarında Ramazan Çalışkan'ın evine giden polis ekipleri, zili çaldı, ancak kapıyı açan olmadı. Savcılık kararıyla kapıyı kırarak eve giren ekipler, Ramazan Çalışkan'ı yerde hareketsiz buldu. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ramazan Çalışkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan inücelemenin ardından Çalışkan'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu 'na gönderildi.


- Çanakkale
Kaynak: DHA
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