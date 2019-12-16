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3 gündür kayıp olan Damla bulundu

Bursa'da ikamet eden ve 3 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki Damla Uzun, Ankara'da bulundu.

16.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:053 gündür kayıp olan Damla bulundu
'da ikamet eden ve 3 gündür alınamayan 14 yaşındaki Damla Uzun, 'da bulundu.
Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesinde ailesiyle birlikte yaşayan Damla'dan 3 gündür haber alınamıyordu. Cuma günü hasta olması sebebiyle okula gitmeyen kızlarını evde bırakarak işe giden anne ve baba, eve geldiklerinde genç kızı evde bulamadı. Tüm aramalara rağmen genç kıza ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Emniyet güçleri kayıp kızı arama çalışmaları başlatırken sevindirici haber Ankara'dan geldi.
14 yaşındaki Damla'nın bulunduğu ve ailesinin teslim almak için Ankara'ya gittiği belirtildi.
(Zafer Peker/İHA)

Ankara, Bursa, Anne, Güncel

Kaynak: İHA

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