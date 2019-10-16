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BBC

3 gündür kayıp olan kadın boş evin bahçesine 'SOS' yazarak kurtuldu

Avustralya'nın güneyinde üç gün önce kampta kaybolan bir kadın, boş bir evin bahçesinde toprağa yazdığı "SOS" mesajı sayesinde kurtuldu.

16.10.2019 11:083 gündür kayıp olan kadın boş evin bahçesine 'SOS' yazarak kurtuldu

Avustralya'nın güneyinde üç gün önce kampta kaybolan Deborah Pilgrim isimli bir kadın, boş bir evin bahçesinde toprağa yazdığı "SOS" mesajı sayesinde kurtuldu. İmdat mesajını, güvenlik kamerasının bağlı olduğu cep telefonundan izleyen ev sahibi, polise haber vererek kadının bulunmasını sağladı.

Avustralya medyasında yer alan haberlere göre, 55 yaşındaki Deborah Pilgrim gruptan ayrılınca çalılık arazide yolunu kaybetti. Pilgrim'in bulunması için helikopterlerin de katıldığı bir arama-kurtarma operasyonu başlatıldı.

Deborah Pilgrim'in "SOS" mesajını yazdığı evin sahibi Neil Marriot, Avustralya televizyonu ABC'ye açıklamlarda bulundu. Marriot yaptığı açıklamada "Yakınlarımızda bir kadının arandığını öğrenince telefonumu kontrol ettim. Bahçemdeki mesajı gördüm" dedi. Sedan kasabası yakınlarındaki bu eve 70 kilometre mesafedeki başka bir evde yaşayan Marriot, "Evim birkaç kez soyulduğu için yakın bir zaman önce kamera taktırmıştım. Bir gün önce imdat mesajı yoktu" diye konuştu.

Salı gecesi bulunan Pilgrim'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Avustralya, Dünya
BBC


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