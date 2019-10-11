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3 günlük gelirini mehmetçik vakfı'na bağışlayacak

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde 30 yıldır esnaflık yapan Adem Teslim (59), 3 günlük kazancını Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı için Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak.

11.10.2019 13:323 günlük gelirini mehmetçik vakfı'na bağışlayacak

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde 30 yıldır esnaflık yapan Adem Teslim (59), 3 günlük kazancını Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı için Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak.

Burhaniye ilçesi Ören Mahallesi meydanında gıda işletmesi bulunan evli ve 3 çocuk babası Adem Teslim, 3 günlük kazancını TSK'nın Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı için Mehmetçik Vakfı'na bağışlama kararı aldı. Teslim, bunu iş yerine astığı pankartı ile duyurdu.  Adem Teslim, "Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını duyunca ben de ne yapabilirim diye düşündüm. Elimdeki imkanlar ancak buna elveriyordu. Bu yazıyı okuyup da gelip yiyenler var. Destek oluyorlar, bizimde bir katkımız olsun diyerek. Bazıları soruyor kazancınımı vereceksin diye. Ben kasama giren paranın  tamamını vereceğim. Halkımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yoğun ilgi var. Benim elimden gelen bu. Bunu yapabiliyorum. Keşke daha fazla yapsak ama, elimizden gelen bu" dedi.



Barış Pınarı Harekatı, Tsk Mehmetçik Vakfı, Fırat, TSK, Güncel

Kaynak: DHA

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