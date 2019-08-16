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3 günlük köpek yavrularını poşete koyup çöpe atan vicdansız kadın kamerada

ABD'nin California eyaletinde geçtiğimiz aylarda 3 günlük 7 tane köpek yavrusunu bir poşetin içerisinde çöp kutusuna atan Deborah Sue Culwell 1 yıl hapis cezası aldı. Olay anı kameraya yansıdı.

16.08.2019 16:20
3 günlük köpek yavrularını poşete koyup çöpe atan vicdansız kadın kamerada

ABD'nin California eyaletine bağlı Coachella bölgesinde geçtiğimiz Nisan ayında bir kadın, 3 günlük 7 tane köpek yavrusunu çöpe atarken güvenlik kamerasından tespit edildi. Yavru köpekleri 33 derecelik sıcakta bir poşetin içerisinde çöpe atan 54 yaşındaki Deborah Sue Culwell'a 1 yıl hapis cezası verildi.

7 YIL BOYUNCA HAYVAN SAHİBİ OLMASI YASAK

Riverside County Bölge Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, hapis cezasına ek olarak Culwell'ın 7 yıl boyunca resmi denetimli serbestlik cezası almasına karar verilerek bu 7 yıl boyunca hayvan sahibi olmasının yasaklandığı bildirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Culwell, güvenlik kamerası kayıtlarında fark edildikten sonra polis tarafından aranmaya başlamış, bir süre sonra da yakalanarak gözaltına alınmıştı.

38 KÖPEĞE EL KONULDU

Culwell'in evinde baktığı 38 adet köpeğe el konulmuştu. Köpekleri çöp kutusunda fark eden bir adam onları yakındaki bir mağazaya getirmiş, mağaza görevlileri hayvanları koruma derneğine haber vermişti.

Riverside İlçesi Hayvan Hizmetleri, çöpe atılan 7 köpek yavrusundan 1 tanesinin günler sonra öldüğünü açıklamıştı.

3 günlük köpek yavrularını poşete koyup çöpe atan vicdansız kadın kamerada

Amerika Birleşik Devletleri, California, Deborah, 3. Sayfa, Dünya, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR (1)
ATSIZ: Burda da var kadın çocuğuna almış sonra zevkleri geçince sokağa yallah lafa gelincede biz hayvanseveriz derler
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