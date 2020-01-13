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3 hafta boyunca eksi 15 derecede hayatta kaldı

ABD'nin Alaska eyaletinde acil durum görevlileri 3 hafta karların içinde mahsur kalan bir adamı kurtardı.

13.01.2020 12:56 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:433 hafta boyunca eksi 15 derecede hayatta kaldı

ABD'nin Alaska eyaletinde acil durum görevlileri 3 hafta karların içinde mahsur kalan bir adamı kurtardı. Adının Tyson Steele olduğu belirlenen adam eksi 15 derece hava sıcaklığında bir çadırın içinde hayatta kaldı.

Başına gelenleri anlatan 30 yaşındaki Tyson Steele, Eylül ayından beridir Alaska'nın Susitna Vadisi'nde yalnız yaşadığı ıssız bir dağ kabininde 17 Aralık gecesi alevler içinde uyandığını belirtti. Yatağının üstündeki eşyaları alıp hızlıca kendini dışarı atan adam, yaşadığı kabinin yanıp küle döndüğünü ve karların ortasında kaldığını gördü. Steele, yangından arda kalan konserve yiyeceklerle bir çadırın içinde 3 hafta süre ile hayatını sürdürmeyi başardı. Kendisinden uzun süre alamayan bir arkadaşının başvurusu üzerine Alaska Eyalet Kurtarma Görevlileri helikopterle bölgeye hareket etti. Görevliler, yere 'SOS' yazan Tyson Steele'i helikoptere alarak kurtardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Karların içinde bir çadırın yanında el sallayan adam

Adamın bulunduğu ortamdan görüntüler

Karlara yazılmış SOS görüntüleri



Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

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