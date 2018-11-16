16 Kasım 2018, 08:07
»»

3 Haftada 3,5 Milyon İzlenen Müslüm Filmi, Avrupa'da Vizyona Girdi

Vizyondaki üçüncü haftasında yaklaşık 3,5 milyon izlenen 'Müslüm' filmi, Avrupa'da sekiz ülkede vizyona girdi.

Müslüm Gürses'in hayatından uyarlanan 'Müslüm' filmi, 15 Kasım da Avrupa'da vizyona girdi. 'Müslüm' filmi İngilizce, Almanca, Fransızca ve Flemenkçe olmak üzere dört dilde düzenlenen alt yazıyla seyircilerle buluşacak.

8 ÜLKEDE VİZYONA GİRDİ

Türkiye'de 3 hafta önce vizyona gören 3 milyon 423 bin 161 kişi tarafından izlenen ve efsanevi sanatçı Müslüm Gürses'in hayatının bilinmeyen yönlerini anlatan 'Müslüm' filmi, Avrupa'da sekiz ülkede vizyona girdi.

ÜNÜ TÜRKİYE'Yİ AŞTI

Çocukluğundan itibaren yaşadığı acılardan, müziği ve Muhterem Nur'a olan sevgisiyle kurtulmayı başaran Müslüm Gürses'in hayatını 15 Kasım'dan itibaren farklı coğrafya ve kültürlerden insanlara anlatmaya hazırlanan 'Müslüm' filmi, Türkiye ile birlikte Avrupa'nın sekiz ülkesinde vizyon yolculuğuna devam edecek.

Müslüm Filmi, 17 Günde Rekor İzlenme ve Hasılata UlaştıMüslüm Filmi, 17 Günde Rekor İzlenme ve Hasılata Ulaştı

Müslüm Filmi Orhan GencebayMüslüm Filmi Orhan Gencebay'ı Hüngür Hüngür Ağlattı

'Müslüm' Filmini İlk 3 Gün 600 Bin Kişi İzledi

Müslüm Filmi Galasında Konuşan Yapımcı Mustafa Uslu: "Babaya Bir Selam Verdik"Müslüm Filmi Galasında Konuşan Yapımcı Mustafa Uslu: "Babaya Bir Selam Verdik"

Müslüm Gürses,Müslüm filmi,Avrupa
16 Kasım 2018 Cuma 08:07



YORUMLAR (9)
BERKE: yahu nereden çıkardınız müslümü dinlemeyenlerin de şimdi filmine gittiğini ülkenin nüfusu 85 milyon olmuş 5 milyon da suriyeli-afgan falan besliyoruz bol keseden atıyorsunuz
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN: Ne ilginç bir ülkeyiz arkadaş. Bir zamanlar bu ülkede Müslüm Gürses''i dinleyenler ile konuşmayan aşağılayan elit bir grup vardı şimdi bu grup Müslüm hayranı olmuş. . .
Yayından Kaldır
5 1
Cevap yaz
  • İNSAN : hakkatten öyleydi ben de dinlemez dinleyenleri beğenmezdim. ama eninde sonunda değerli olan değerini ispatlıyor şimdi hastasıyım
    Yayından Kaldır
    2 0
MERVE: Lisede üniversitede müslüm azer güllü dinliyoruz diye kro diyolardı şimdi hepsi filme gidiyor :) Babaaaaa biz seni ezelden seviyoruz yeni yetme gençlerin farkındalıkları gibi değil. Sen yolculuğunu tamamladın bizde şarkılarınla devam edeceğiz. . .
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
ALİ: Müslüm baba allah rahmet eylesin ...........................
Yayından Kaldır
7 1
Cevap yaz