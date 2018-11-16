3 Haftada 3,5 Milyon İzlenen Müslüm Filmi, Avrupa'da Vizyona Girdi

Müslüm Gürses'in hayatından uyarlanan 'Müslüm' filmi, 15 Kasım da Avrupa'da vizyona girdi. 'Müslüm' filmi İngilizce, Almanca, Fransızca ve Flemenkçe olmak üzere dört dilde düzenlenen alt yazıyla seyircilerle buluşacak.

8 ÜLKEDE VİZYONA GİRDİ

Türkiye'de 3 hafta önce vizyona gören 3 milyon 423 bin 161 kişi tarafından izlenen ve efsanevi sanatçı Müslüm Gürses'in hayatının bilinmeyen yönlerini anlatan 'Müslüm' filmi, Avrupa'da sekiz ülkede vizyona girdi.

ÜNÜ TÜRKİYE'Yİ AŞTI

Çocukluğundan itibaren yaşadığı acılardan, müziği ve Muhterem Nur'a olan sevgisiyle kurtulmayı başaran Müslüm Gürses'in hayatını 15 Kasım'dan itibaren farklı coğrafya ve kültürlerden insanlara anlatmaya hazırlanan 'Müslüm' filmi, Türkiye ile birlikte Avrupa'nın sekiz ülkesinde vizyon yolculuğuna devam edecek.