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3 haftalık tatili duyan üniversiteliler otogara koştu

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın'ın koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin, 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edileceğini duyurmasının ardından Uşak Üniversitesi öğrencileri otogara akın etti.

12.03.2020 23:52 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:52
3 haftalık tatili duyan üniversiteliler otogara koştu

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın'ın koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin, 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edileceğini duyurmasının ardından Uşak Üniversitesi öğrencileri otogara akın etti. Memleketlerine dönmek için bilet sırası bekleyen öğrenciler uzun kuyruklar oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen koronavirüs toplantısının ardından üniversitelerin alınan tedbirler kapsamında 16 Mart Pazartesi gününden itibaren 3 hafta tatil edilmesi üzerine Uşak Üniversitesi öğrencileri  memleketlerine dönebilmek için otogarlara akın etti. Şehir dışından gelen öğrenciler evlerine dönebilmek için bilet sırasına girdi. Otogarda yaşanan yoğunluk nedeniyle otobüs biletleri kısa sürede tükendi. Bazı otobüs firmaları mevcut kapasite ile yolcu taleplerine cevap veremeyince ek seferler oluşturdu.Uşak otogarında oluşan yoğunluk nedeniyle kuyrukta bekleyen öğrenciler, eve gitmeye çalıştıklarını aşırı sıra olduğunu ve biletlerin tükendiğini söyledi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Uşak Üniversitesi, Uşak, Güncel

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