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3 hanımlı Dilaver dede: Beni böyle idare edeceksiniz"

Elazığ'da 7 çocuk babası 3 hanımı olduğu öğrenilen 75 yaşındaki Dilaver dedenin, sokağa çıkması gerektiğini anlatan videosu dikkat çekti.

11.04.2020 16:15 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:16
Elazığ 'da 7 çocuk babası 3 hanımı olduğu öğrenilen 75 yaşındaki Dilaver dedenin, sokağa çıkması gerektiğini anlatan videosu dikkat çekti.
Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altındaki gibi 65 yaş üstündekilerin de sokağa çıkmaması için her türlü uygulama yapılıyor. Kent merkezinde olduğu gibi köylerde de uygulama yapan güvenlik güçleri sokağa çıkan yaşlıları tek tek uyarıp evlerine gönderiyor. Bu kapsamda Elazığ'ın bir köyünde 7 çocuğu 3 hanımı olduğu öğrenilen Dilaver dedeyi de ekipleri durdurdu. Ekiplerin uyarısına karşılık veren Dilaver dedenin sözleri gülümsetti.
İlk eşinin evinden çıktığını, ikinci hanımının evine gittiğini belirten Dilaver dedenin, 3'üncü eşinin yanına da sabahları gidebildiğini dile getirdi. Sokağa çıkmasının yasak olduğunu da bildiğini dile getiren Dilaver dedenin, konuştuğu güvenlik güçlerine beni böyle idare edeceksiniz demesi ise gülümsetti.
(İHA) 3 hanımlı Dilaver dede: Beni böyle idare edeceksiniz’

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Elazığ, Güncel
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