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3 ilçede hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Sakarya'nın 3 ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayının 2 şüphelisi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

30.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:22 3 ilçede hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
Sakarya'nın 3 ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayının 2 şüphelisi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı, Serdivan ve Sapanca ilçelerinde farklı tarihlerde 2 ayrı iş yerinden sigara ve para çalınması ile farklı adreslerden 2 adet motosiklet, 1 adet ekobis ve 3 adet bisiklet çalınması olayları ile ilgili çalışma başlatan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, 2 şüpheliyi tespit etti. Güvenlik kameralarını da inceleyen polis, çok sayıda suç kaydı bulunan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

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